Labdarúgás

1 órája

Mol Magyar Kupa: az FC Hatvan NB III.-as riválist fogad, az Eger és a Füzesabony utazik

Címkék#FC Hatvan , Eger SE#Füzesabony SC#MOL Magyar Kupa

Csütörtök délelőtt tartották a 2025/26. évi Mol Magyar Kupa 2. fordulójának sorsolását

Bódi Csaba

A 1. fordulóból továbbjutott 72 csapatot területi alapon négy részre osztották.

A hatvaniak (kékben) a Tiszafüredet fogadják
A hatvaniak (kékben) a Tiszafüredet fogadják
Forrás:  Pesti József/szoljon.hu

Régiónként 18–18 együttes játszik egymással, a párharcok győztesei, azaz 4x9 (36) csapat lép tovább a 3. fordulóba. Ott csatlakozik hozzájuk a 12 NB I.-es és a 16 NB II.-es klub, így áll össze a 64 csapatos mezőny.

Három NB III.-as csapatunk közül csak a hatvaniak játszanak otthon az augusztus 23–24-én rendezendő 2. fordulóban.

Íme 2. forduló párosítása:

Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. o.)–Eger SE
FC Hatvan–Tiszafüredi VSE (NB III.)
Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. o.)–Füzesabony SC

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
