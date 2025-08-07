Mol Magyar Kupa: az FC Hatvan NB III.-as riválist fogad, az Eger és a Füzesabony utazik

A 1. fordulóból továbbjutott 72 csapatot területi alapon négy részre osztották.

A hatvaniak (kékben) a Tiszafüredet fogadják

Forrás: Pesti József/szoljon.hu

Régiónként 18–18 együttes játszik egymással, a párharcok győztesei, azaz 4x9 (36) csapat lép tovább a 3. fordulóba. Ott csatlakozik hozzájuk a 12 NB I.-es és a 16 NB II.-es klub, így áll össze a 64 csapatos mezőny.