1 órája
Mol Magyar Kupa: az FC Hatvan NB III.-as riválist fogad, az Eger és a Füzesabony utazik
Csütörtök délelőtt tartották a 2025/26. évi Mol Magyar Kupa 2. fordulójának sorsolását
A 1. fordulóból továbbjutott 72 csapatot területi alapon négy részre osztották.
Régiónként 18–18 együttes játszik egymással, a párharcok győztesei, azaz 4x9 (36) csapat lép tovább a 3. fordulóba. Ott csatlakozik hozzájuk a 12 NB I.-es és a 16 NB II.-es klub, így áll össze a 64 csapatos mezőny.
Mol Magyar Kupa: ebből a 18-as mezőnyből kapnak ellenfelet csapataink
Három NB III.-as csapatunk közül csak a hatvaniak játszanak otthon az augusztus 23–24-én rendezendő 2. fordulóban.
Íme 2. forduló párosítása:
Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. o.)–Eger SE
FC Hatvan–Tiszafüredi VSE (NB III.)
Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. o.)–Füzesabony SC