Mol Magyar Kupa: Berki Péter 93. percben lőtt gólja továbbjutást ért a Füzesabony SC-nek

Az NB III.-as FSC a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I.. osztályban szereplő házigazda otthonában nyert Berki Péter hosszabbításban szerzett góljával.

A Füzesaboy SC a második kört is sikerrel vette

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Újfehértó SE–Füzesabony SC 1–2 (1–1)

Újfehértó, Városi Sporttelep. V: Hajdú Dávid (Zahorecz R., Vozár Á.).

ÚJFEHÉRTÓ: Budaházi – Chrien, Kállai (Somogyi, 69.), Angyal, Pallai B., Zámbó, Pallai G., Daróczi, Garda, Benke (Tóth N., 92.), Szabó M. Edző: Kiss Tamás.

FÜZESABONY: Slakta – Ináncsi, Bernáth, Jambrich (Szövetes, 79.), Berki P., Oláh N., Vincze, Kaló (Tánczos, 79.), Nagy G., Pataki (Kiss Á., 79.), Nagy Á. Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Kállai (39.), ill. Pataki (28.), Berki (93.).

KIÁLLÍTVA: Pallai G. (86.).

BOCSI ZOLTÁN: – A mai mérkőzésen egyedül a továbbjutás az elfogadható.