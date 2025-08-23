1 órája
Mol Magyar Kupa: Berki Péter 93. percben lőtt gólja továbbjutást ért a Füzesabony SC-nek
Ahogy az 1., úgy a Mol Magyar Kupa 2. fordulójában is idegenben elért egygólos sikerrel vette a soros akadályt a Füzesabony SC csapata.
Az NB III.-as FSC a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I.. osztályban szereplő házigazda otthonában nyert Berki Péter hosszabbításban szerzett góljával.
Újfehértó SE–Füzesabony SC 1–2 (1–1)
Újfehértó, Városi Sporttelep. V: Hajdú Dávid (Zahorecz R., Vozár Á.).
ÚJFEHÉRTÓ: Budaházi – Chrien, Kállai (Somogyi, 69.), Angyal, Pallai B., Zámbó, Pallai G., Daróczi, Garda, Benke (Tóth N., 92.), Szabó M. Edző: Kiss Tamás.
FÜZESABONY: Slakta – Ináncsi, Bernáth, Jambrich (Szövetes, 79.), Berki P., Oláh N., Vincze, Kaló (Tánczos, 79.), Nagy G., Pataki (Kiss Á., 79.), Nagy Á. Edző: Bocsi Zoltán.
GÓL: Kállai (39.), ill. Pataki (28.), Berki (93.).
KIÁLLÍTVA: Pallai G. (86.).
BOCSI ZOLTÁN: – A mai mérkőzésen egyedül a továbbjutás az elfogadható.
