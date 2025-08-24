Mol Magyar Kupa: Gíber gyorsan duplázott, majd jöhetett az újoncavatás az Eger SE-nél

A vendégek a 16 éves Balogh Levente és a 17 esztendős Nagy Gyula Richárd személyében újoncot avattak a felnőttek között a Mol Magyar Kupa második játéknapján.

Gíber Attilát (elöl) hiába próbálták megakadályozni, két gólt szerzett az egri támadó a Mol Magyar Kupa 2. fordulójában Fotó: Szántó György

Forrás: Szántó György/Heol.hu

Sajóbábonyi VSE–Eger SE 1–4 (1–4)

Sajóbábony, Borostyán Mihály Sportközpont. V.: Sándor Csaba (Szilágyi Zs., Benkő R.).

SAJÓBÁBONY: Gergely – Bucsák, Szemere, Bodnár, Németh D., Németh B., Titkó, Tóth I., Filetóth (Nagy D., 71.), Sebők, Madarász (Rontó, 65.). Vezetőedző: Tóth Tibor.

EGER: Bukrán – Barócsi, Valkay, Balázs, Gíber (Kis-Orosz, 61.), Hegedűs L. (Dinawi Sedi, 86.), Jónyer (Balogh L., 68.), Debreczeni (Kelemen B., 61.), Major (Nagy Gy., 68.), Hamar, Briz. Vezetőedző: Simon Antal.

GÓL: Sebők (30.), ill. Gíber (8., 12.), Major (37.), Hegedűs L. (46.).

SIMON ANTAL: – A mérkőzés korai szakaszában szerzett góloknak köszönhetően már az első játékrészben eldőlt a találkozó sorsa. A szünet után így több olyan fiatal játékos is pályára léphett, akiknek ez volt az első meccse. Simán tudtuk hozni a kötelező feladatnak számító továbbjutást.

JÓK: Gíber, Hamar, Briz.