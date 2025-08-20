augusztus 20., szerda

Labdarúgás

1 órája

Nagyfügedi LSZ: az ezüsttől is akadt nagyobb büszkeség az ötödik születésnapon

Címkék#Botos Ervin#Nagyfügedi LSZ#tarnabod

Tarnabodon elért második hellyel tette emlékezetessé alapításának ötödik évfordulóját a Nagyfügedi Labdarúgó-szövetség.

Bódi Csaba

Az öt csapatot felvonultatott rendezvényen Tarnabod, Nagyfüged, Boconád sorrend alakult ki a dobogón.

Botos Ervin (elöl) összehozza és összetartja a nagfügedi fiatalokat
Botos Ervin (elöl) összehozza és összetartja a nagyfügedi fiatalokat
Forrás:  Beküldött fotó

Öt évvel ezelőtt még 10֪–15 gólt lőttek nekünk azok a csapatok, amelyeket most már legyőzünk a kicsiknél és a nagyobb korosztályban is

– mondta a nagyfügedi egylet vezetője, Botos Ervin. – Ezen kívül további büszkeség, hogy több játékosunkat leigazolták a környékbeli egyesületek (Gyöngyösi AK, Hevesi  LSC, Vámosgyörk), sőt, a lányok közül nagyfügediként öten futballoznak U16-os, U19-es bajnokságban.

A tarnabodi tornán öt meghívott gárda játszott egymással Beküldött fotó

Az összetartásnak és az edzéseknek köszönhetően a fügediek rendre éremmel térnek haza a különböző tornákról. A helyieket érdekli a labdarúgás, gyakran előfordul, hogy 70–80 fő részese a tréningeknek.

Van miért és kiért dolgozni, ez pedig előrevisz bennünket 

– emelte ki Botos Ervin.

 

