Nagyfügedi LSZ: az ezüsttől is akadt nagyobb büszkeség az ötödik születésnapon

Az öt csapatot felvonultatott rendezvényen Tarnabod, Nagyfüged, Boconád sorrend alakult ki a dobogón.

Botos Ervin (elöl) összehozza és összetartja a nagyfügedi fiatalokat

Forrás: Beküldött fotó

Öt évvel ezelőtt még 10֪–15 gólt lőttek nekünk azok a csapatok, amelyeket most már legyőzünk a kicsiknél és a nagyobb korosztályban is

– mondta a nagyfügedi egylet vezetője, Botos Ervin. – Ezen kívül további büszkeség, hogy több játékosunkat leigazolták a környékbeli egyesületek (Gyöngyösi AK, Hevesi LSC, Vámosgyörk), sőt, a lányok közül nagyfügediként öten futballoznak U16-os, U19-es bajnokságban.

A tarnabodi tornán öt meghívott gárda játszott egymással Beküldött fotó

Az összetartásnak és az edzéseknek köszönhetően a fügediek rendre éremmel térnek haza a különböző tornákról. A helyieket érdekli a labdarúgás, gyakran előfordul, hogy 70–80 fő részese a tréningeknek.

Van miért és kiért dolgozni, ez pedig előrevisz bennünket

– emelte ki Botos Ervin.