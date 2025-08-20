1 órája
Nagyfügedi LSZ: az ezüsttől is akadt nagyobb büszkeség az ötödik születésnapon
Tarnabodon elért második hellyel tette emlékezetessé alapításának ötödik évfordulóját a Nagyfügedi Labdarúgó-szövetség.
Az öt csapatot felvonultatott rendezvényen Tarnabod, Nagyfüged, Boconád sorrend alakult ki a dobogón.
Öt évvel ezelőtt még 10֪–15 gólt lőttek nekünk azok a csapatok, amelyeket most már legyőzünk a kicsiknél és a nagyobb korosztályban is
– mondta a nagyfügedi egylet vezetője, Botos Ervin. – Ezen kívül további büszkeség, hogy több játékosunkat leigazolták a környékbeli egyesületek (Gyöngyösi AK, Hevesi LSC, Vámosgyörk), sőt, a lányok közül nagyfügediként öten futballoznak U16-os, U19-es bajnokságban.
Az összetartásnak és az edzéseknek köszönhetően a fügediek rendre éremmel térnek haza a különböző tornákról. A helyieket érdekli a labdarúgás, gyakran előfordul, hogy 70–80 fő részese a tréningeknek.
Van miért és kiért dolgozni, ez pedig előrevisz bennünket
– emelte ki Botos Ervin.
Botos Ervin ilyenkor érzi, hogy van értelme a befektetett munkának Nagyfügeden
KALAP-kupa: Nagyfügeden majd' 100 fiatal a futballt választotta a mobiltelefon helyett
Nagyfügedi LSZ: válogatott ereklyékre lehet licitálni a négyéves kislány megsegítéséért