NB III.: az FC Hatvan közeli kudarcért vághat vissza a Tiszafürednek

A július 26-i rajtot követően öt bajnoki mérkőzést és két Mol Magyar Kupa fordulót hagytak maguk mögött az NB III.-as mezőny tagjai. Az erőltetett menet záró állomását a most következő vasárnapi párharcok jelentik.

A kupabeli „gátért” az NB III.-ban vehetnek elégtételt a hatvaniak a tiszafüredieknek

Forrás: Pesti József/szoljon.hu

Az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulója

Vasárnap, 11.00:

DVSC II. (13.)–Füzesabony SC (9.)

Debrecen, DEAC Sporttelep. V.: Dobai János (Juhász Sz. O., Szilágyi Zs.).

Nem túl távoli rossz emlék füzesabonyi szempontból a májusban történt debreceni vendégjáték, amikor a 97. percben kapott góllal úszott el a győzelem (3–3). A kis Loki tavaly ősszel megejtett látogatása azonban kellemes FSC-élmény, hiszen 1–0-s hazai siker született. Ez a DVSC II. elleni eddigi mérleg és ezen tovább lehet javítani, amihez jó alapot ad Bocsi Zoltán csapatának stabil őszi szereplése.