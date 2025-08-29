augusztus 29., péntek

Labdarúgás

1 órája

NB III.: az FC Hatvan közeli kudarcért vághat vissza a Tiszafürednek

Címkék#FC Hatvan , Eger SE#NB III#Füzesabony SC

Az augusztusi futball-nagyüzem vasárnap zárul. Az NB III. Északkeleti-csoportjának 6. fordulójában a Füzesabonyra matiné vár Debrecenben, a Hatvan otthon játszik a Tiszafüreddel, míg az Eger Cigándra utazik a pontokért.

Bódi Csaba

A július 26-i rajtot követően öt bajnoki mérkőzést és két Mol Magyar Kupa fordulót hagytak maguk mögött az NB III.-as mezőny tagjai. Az erőltetett menet záró állomását a most következő vasárnapi párharcok jelentik.

A kupabeli „gátért” az NB III.-ban vehetnek elégtételt a hatvaniak a tiszafüredieknek
Forrás:  Pesti József/szoljon.hu
Forrás:  Pesti József/szoljon.hu

 

Az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulója

Vasárnap, 11.00: 

DVSC II. (13.)–Füzesabony SC (9.)
Debrecen, DEAC Sporttelep. V.: Dobai János (Juhász Sz. O., Szilágyi Zs.).
Nem túl távoli rossz emlék füzesabonyi szempontból a májusban történt debreceni vendégjáték, amikor a 97. percben kapott góllal úszott el a győzelem (3–3). A kis Loki tavaly ősszel megejtett látogatása azonban kellemes FSC-élmény, hiszen 1–0-s hazai siker született. Ez a DVSC II. elleni eddigi mérleg és ezen tovább lehet javítani, amihez jó alapot ad Bocsi Zoltán csapatának stabil őszi szereplése.

Vasárnap, 17.30: 

FC Hatvan (15.)–Tiszafüredi VSE (4.)
Hatvan, Népkert Spt. V.: Kiss Márkó (Csákó, dr. Juhász D.).
A szerdán Sényőn elért 4–1-es győzelem kellő lendületet nyújthat a hatvani csapatnak, amelynek már nagy szüksége volt a sikerélményre. Jó lenne azt hinni, hogy ezzel Zoran Szpisljak együttese elkapta azt a bizonyos fonalat, amivel elindul felfelé a gárda. Amennyiben ez így történik, akár vissza is vághatnak a Zagyva-partiak az augusztus 23-án házigazdaként elszenvedett 4–0-s kupavereségért a füredieknek.

Vasárnap, 17.30:

Cigánd SE (2.)–Eger SE (6.)
Cigánd. V.: Sándor Csaba (Szabó F. Sz., Vilmányi).
A nyáron eddig lejátszott öt bajnoki mérkőzésen még nem talált legyőzőre a cigándi együttes. Az egyetlen, ám rendkívül fájó kudarc a Mol Magyar Kupa 2. fordulójában érte a borsodi garnitúrát a DEAC ellen hosszabbításban elszenvedett vereség miatt. Az Eger SE még áll a kupában és az NB III.-ban is jól teljesít Simon Antal csapata. Minimum a döntetlenre ezúttal is feltétlenül képes lehet az ESE.  

A további program

VASÁRNAP
11.00: DVTK II.–DEAC
11.00: Kisvárda II.–Nyíregyháza Sp. II.
17.30: Gödöllő–Tiszaújváros
17.30: Putnok–Sényő
17.30: Tarpa–Ózd-Sajóvölgye

Az Északkeleti csoport állása FORRÁS: adatbank.mlsz.hu
