NB III.: Egerben és Füzesabonyban szabolcsi tartalékok hazaútját lehet hosszúra nyújtani
A sűrű augusztus újabb állomását hétközi bajnoki forduló jelenti. Az NB III. Északkeleti-csoportjában az 5. forduló mérkőzései közül kettőn lesznek házigazdák a Heves vármegyei tró tagjai.
Heves–Szabolcs hármasviadal szerepel a NB III. Északkeleti-csoportjának szerdai programjában. A hatvaniak idegenben lépnek pályára, míg az egriek és a füzesabonyiak hazai környezetben tehetnek arról, hogy keleti vendégeik hazaútja ne kellemes élményékkel teli buszozásban jusson érvényre.
Az NB III. Északkeleti-csoportjának 5. fordulója, szerda, 17.30:
Eger SE (8.)–Nyíregyháza Spartacus II. (12.)
Eger, Szentmarjay stadion. V.: Büki Gábor (Punyi, Frank).
A nyár során lejátszott hat tétmérkőzésből hármat megnyert, kettőn döntetlent ért el és csak egyszer maradt alul az Eger SE. A stabilitást mindez jól mutatja, ám előbbre lépni csak abban tud a gárda, ha a tartalékcsapatokkal szembeni mérlegén jelentősen javít. A DVTK II. ellen ez már sikerült a 2. fordulóban (2–1) és itt a remek alkalom, hogy ez folytatódjon.
Füzesabony SC (11.)–Kisvárda II. (1.)
Füzesabony. V.: Sveda Marcell (Márkus, Balla).
Villámrajtot vett éllovast fogad az FSC. A mind a négy bajnoki mérkőzést megnyert kisvárdai fiatalok, soraikban a nyolc találattal góllövőlista-vezető Balogun Teslim Abdulateeffel, kiváló formában futballoznak. Tekintve azonban, hogy a füzesabonyiak sem ragadtak be, sőt a kupában is állnak még, így arra bizton lehet számítani, hogy nem adja könnyen magát a házigazda.
Sényő FC (16.)–FC Hatvan (15.)
Sényő. V.: Gindl Szabolcs (Pálfi, Jakab).
Két, a bajnokságban még nyeretlen, az eddigi négy mérkőzésen egy-egy pontot szerzett gárda találkozik egymással. Mivel a hétvégén mindketten búcsúztak a 2025/26. évi Mol Magyar Kupa sorozattól, így már kettős teher sem nyomja a gárdák vállát. A döntetlen aligha lenne orvosság a jelentkező gondokra, ám a hatvani vereség ettől is rosszabb lenne.
FC Hatvan: az újabb vereség után még több munkát vár Szpisljak
