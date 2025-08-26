NB III.: Egerben és Füzesabonyban szabolcsi tartalékok hazaútját lehet hosszúra nyújtani

Heves–Szabolcs hármasviadal szerepel a NB III. Északkeleti-csoportjának szerdai programjában. A hatvaniak idegenben lépnek pályára, míg az egriek és a füzesabonyiak hazai környezetben tehetnek arról, hogy keleti vendégeik hazaútja ne kellemes élményékkel teli buszozásban jusson érvényre.

A füzesabonyi Pataki Viktor (középen) gólerőssége meghatározó lehet az NB III.-as éllovassal szemben

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az NB III. Északkeleti-csoportjának 5. fordulója, szerda, 17.30:

Eger SE (8.)–Nyíregyháza Spartacus II. (12.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Büki Gábor (Punyi, Frank).

A nyár során lejátszott hat tétmérkőzésből hármat megnyert, kettőn döntetlent ért el és csak egyszer maradt alul az Eger SE. A stabilitást mindez jól mutatja, ám előbbre lépni csak abban tud a gárda, ha a tartalékcsapatokkal szembeni mérlegén jelentősen javít. A DVTK II. ellen ez már sikerült a 2. fordulóban (2–1) és itt a remek alkalom, hogy ez folytatódjon.