NB III.: Egerben Jambrich Sámuel feje(se) döntött a Füzesabony javára

Az első félidőben kezdeményezőbben futballozott és helyzeteket kialakított egriek nem találtak a kapuba, míg a fordulás után jobban játszó füzesabonyiak ezt megtették, így jogosan nyerték meg az NB III.-as Heves vármegyei rangadót.

Jambrich Sámuel (5) nemcsak jól védekezett, az egyetlen gól is a nevéhez fűződött az NB III.-as Heves vármegyei derbin

Forrás: Szántó György/Heol.hu

A 35 Celsius fokos hőségben, nézői szempontból hatalmas előnyt jelentett a Szentmarjay stadion fekvése. Az árnyékos széksorok szokottnál nagyobb foglaltsága az NB III.-as vármegyei presztízscsatának szólt, no meg talán annak, hogy az egriek három tétmeccsük közül kettőt megnyertek, egyszer pedig döntetlent játszottak. Igaz, a nyár során az FSC-t sem érte még kudarc, így önbizalomnak egyik gárda sem lehetett híján.