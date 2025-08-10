1 órája
NB III.: Egerben Jambrich Sámuel feje(se) döntött a Füzesabony javára
Tipikusan egygólos meccs volt. Az NB III. Északkeleti csoportjának 3. fordulójában rendezett Eger SE–Füzesabony SC összecsapáson a vendégek saját veretlenségüket nyújtották meg, ezzel együtt megszakítva az egriek sorozatát.
Az első félidőben kezdeményezőbben futballozott és helyzeteket kialakított egriek nem találtak a kapuba, míg a fordulás után jobban játszó füzesabonyiak ezt megtették, így jogosan nyerték meg az NB III.-as Heves vármegyei rangadót.
A 35 Celsius fokos hőségben, nézői szempontból hatalmas előnyt jelentett a Szentmarjay stadion fekvése. Az árnyékos széksorok szokottnál nagyobb foglaltsága az NB III.-as vármegyei presztízscsatának szólt, no meg talán annak, hogy az egriek három tétmeccsük közül kettőt megnyertek, egyszer pedig döntetlent játszottak. Igaz, a nyár során az FSC-t sem érte még kudarc, így önbizalomnak egyik gárda sem lehetett híján.
NB III.: veretlenek presztízscsatája jön Egerben a Füzesabony vendégjátékával
Az Eger SE ugyanakkor nélkülözte az eltiltott Hegedűs Leventét, a sérült Debreczeni Dávidot és a belázasodott Boros Gábort. A centert Gíber Attila helyettesítette és 24 éves támadó a 17. percben könnyen főszereplővé léphetett volna elő. Két csel után 17 méterről elvállalt lövése azonban Tajti Bence ölében landolt. A mezőnyfölényben futballozó hazaiak Kispál Tamás révén a 23. percben is veszélyeztettek, ám az igazán nagy ziccert Balázs Patrik hagyta ki a 43. percben, amikor Gíber passzát követően 11 méterről Tajtiba lőtte a labdát.
Eger SE: a cserecsatár Gíber gólja kellett a győzelemhez
Az abonyiak jellemzően a védekezésre fordították erejüket, egy-egy nekilódulások volt csupán, helyzetük nem akadt az első félidőben. Amiatt viszont felemelték a hangjukat a vendégdrukkerek, ami szabálytalanság formájában közvetlenül előttük történt Barócsi Bence jóvolávól. A házigazdák jobb oldali védőjének a 45+2. percben nem sok hiányzott ahhoz, hogy idő előtt fejezze be a mérkőzést, ám megúszta a második sárga lapot. A szünet után már nem is jött ki pályára a 18 éves szélső, akinek helyére az ugyancsak 2007-es születésű Kelemen Balázs állt be. A másik változást a Paizs József, Major Ernő csere jelentette.
Végig, kitartóan
A játék menetét a félidők derekán eszközölt ivószünetek ugyan megszakították, ám az Agria Korps szurkolói csoport elszántságát semmi és senki nem törte meg. A drukkerek végig és kitartóan biztatták a hazaiakat, meccshangulatot teremtve a stadionban.
Abonyi részről az okozott újdonságot, hogy a fordulás rögtön Pataki Viktor került helyzetbe a bal oldalon, a támadó 6 méteres lövése az oldalhálóban kötött ki. Aztán Oláh Norbert a 60., Barzsó Attila pedig a 63. percben lőtt, és majdnem talált is, sőt a 65. percben Nagy Ákos 23 méteres ballábas bombája a felső lécen csattant.
Mindez azt mutatta, hogy nemcsak bátrabbá váltak a vendégek, de ők is kezdeményeztek többet.
A 79. percben mégis az ESE dönthetett volna a pontokról. A bal oldalon felfutó Major Ernő mintaszerűen beadására Gíber érkezett középen, ám négy méterről fölé lőtt, így a gól ezúttal is elmaradt. Nemúgy a 83. percben az FSC részéről, amikor jobb oldali szöglelet követően Bernáth Ákos lövése még kipattant a kapufáról, ám Jambrich Sámuel 5 méterről befejelte a hálóba a labdát (0–1). A tipikusan egygólos meccsen így a látogatók szerezték meg azt a találatot, ami sikert eredményezett.
Eger Se -Füzesabony NB III labdarúgó mérkőzésFotók: Szántó György
NB III. Északkeleti csoport, 3. forduló
Eger SE–Füzesabony SC 0–1 (0–0)
Eger, Szentmarjay stadion, 300 néző. V.: Muhari Gergő (Márkus, Benkő).
EGER: Bukrán – Farkas B., Valkay, Kis-Orosz – Barócsi (Kelemen, 46.), Balázs P., Jónyer, Zvara (Briz, 86.), Kispál – Gíber, Paizs (Major, 46.). Vezetőedző: Simon Antal.
FSC: Tajti – Bocsi, Bernáth, Jambrich, Nagy Á. – Kaló (Vincze, 62.), Oláh N., Barzsó (Berki, 94.). Tánczos – Nagy G. (Ináncsi, 92.), Pataki. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.
GÓL: Jambrich (83.).
JÓK: Jónyer, Major, ill. Jambrich, Nagy Á., Barzsó, Bernáth.
KÖVETKEZIK: Nyíregyháza Sp. II.–Füzesabony, augusztus 17., vasárnap, 11.00. Tiszaújváros–Eger SE, augusztus 17., vasárnap, 17.30.
Mester(i) mondatok
SIMON ANTAL: – Az első félidő rólunk szólt még úgyis, hogy akadtak hiányzóink és tompák voltunk, de voltak helyzeteink, gondolok itt a Gíberére. A második félidőben volt egy tíz percük a füzesabonyiaknak, amikor fölénk jöttek egy kicsit. Akkor cserélnem kellett volna, de nem nagyon tudtam. Viszont a meccslabdát Gíber 0֪–0-nál három méterről az üres kapu fölé rúgta, ami legalább akkora hiba, mint amikor a kapus hátul bakizik. Utána aztán ahogy az ilyenkor lenni szokott, az ellenfél a kapufáról visszapattant labdát besodorta és elvitte a három pontot.
BOCSI ZOLTÁN: – Nagyon büszke vagyok a srácokra azért, amit az egri szomszédvári rangadón letettek a pályára. Az első félidő után sikerült rendezni a sorokat, kihúztuk az egriek méregfogát és egygólos meccsen mi tudtunk betalálni a kapuba, amivel eldöntöttük a három pont sorsát.