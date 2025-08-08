NB III.: veretlenek presztízscsatája jön Egerben a Füzesabony vendégjátékával

A nyáron történt átigazolásoknak betudhatóan mindkét együttesnek kulcsposztokon kell új játékosokat beépíteni a csapatba, ám a nagyobb gondot nem is ez, hanem a fiatalszabálynak történő megfelelés jelenti. Ez azért kemény fejtörést képes okozni a szakvezetőknek. Ettől persze a többiek még futballozhatnak jól és vállalhatnak döntő szerepet abban a vármegyei párharcban, amelynél a presztízs jelentősége sosem hanyagolható el.

Az Északkeleti csoport állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu

Gödöllői SK (4.)–FC Hatvan (14.)

Gödöllő, Szűcs Lajos Sportcentrum, vasárnap, 17.30. V.: Erni Edmond Attila (Molnár I., Juhász-Révész).

Hatvani szempontból a gödöllői fellépés két pozitívumot tartogat. Az egyik, hogy nem kell messzire utazni, a másik pedig, hogy gyorsan alkalom nyílik a javításra a Cigánd ellen szerdán elszenvedett 5–1-es hazai vereséget követően. A Pest vármegyei vendéglátók az egri származású Sipeki István irányításával gyorsan felvették az NB III. ritmusát. No, ezt kellene a hatvaniak megtörni.