3 órája
NB III.: veretlenek presztízscsatája jön Egerben a Füzesabony vendégjátékával
Két bajnoki és egy kupaforduló után az Eger SE és a Füzesabony SC is veretlenül áll. Kettejük NB III.-as csatáját a házigazda egriek várják esélyesebbként. Az FC Hatvan az újonc szomszéd Gödöllő otthonában javítana a szerdai 5–1-es hazai vereséget követően.
Vasárnap 17.30-kor az egri Szentmarjay-stadionban rendezik az NB III.-as Heves vármegyei derbit, miközben a FC Hatvan a Szűcs Lajos Sportcentrumben lép pályára.
Az NB III. Északkeleti csoportjának 3. fordulója
Eger SE (6.)–Füzesabony SC (9.)
Eger, Eger Szentmarjay stadion, vasárnap, 17.30. V.: Muhari Gergő (Márkus, Benkő).
Az FSC edzőjeként Bocsi Zoltán és Busai Barna, a játékoskeretből pedig Tajti Bence, Bocsi Patrik, Nagy Gergely, Pataki Viktor, Nagy Ákos, Berki Péter és Vincze Dániel mondhatja el magáról, hogy korábban egri csapatban szerepelt. A hazaiak oldaláról ez egyedül Briz Csongor esetében érvényes. Hogy ennek a mérkőzés kimenetelét illetően lesz-e jelentősége, nem tudni, motivációs szempontból azonban nem hagyható figyelmen kívül.
Frankie az NB II.-ben újonc klub futballistáinak izmat lazítja
Az Eger SE eddigi mérlegén ózdi döntetlen (1–1), Gyöngyösön elért 2–0-s kupasiker, és a DVTK II. elleni 2–1-es bajnoki győzelem szerepel. Eközben a füzesabonyiak is veretlenek (Tiszafüreden 1–1; Monostorpályiban 2–1-es kupadiadal; Ózd-Sajóvölgye 0–0), csak éppen két ponttal kevesebbet gyűjtöttek a sárga-kékek.
Füzesabony SC: a hazaiak helyzeteket, az ózdiak 11-est hibáztak
A nyáron történt átigazolásoknak betudhatóan mindkét együttesnek kulcsposztokon kell új játékosokat beépíteni a csapatba, ám a nagyobb gondot nem is ez, hanem a fiatalszabálynak történő megfelelés jelenti. Ez azért kemény fejtörést képes okozni a szakvezetőknek. Ettől persze a többiek még futballozhatnak jól és vállalhatnak döntő szerepet abban a vármegyei párharcban, amelynél a presztízs jelentősége sosem hanyagolható el.
Gödöllői SK (4.)–FC Hatvan (14.)
Gödöllő, Szűcs Lajos Sportcentrum, vasárnap, 17.30. V.: Erni Edmond Attila (Molnár I., Juhász-Révész).
Hatvani szempontból a gödöllői fellépés két pozitívumot tartogat. Az egyik, hogy nem kell messzire utazni, a másik pedig, hogy gyorsan alkalom nyílik a javításra a Cigánd ellen szerdán elszenvedett 5–1-es hazai vereséget követően. A Pest vármegyei vendéglátók az egri származású Sipeki István irányításával gyorsan felvették az NB III. ritmusát. No, ezt kellene a hatvaniak megtörni.
A további program
VASÁRNAP, 17.30:
DEAC–Tarpa
Sényő–DVSC II.,
Ózd–Nyíregyháza II.
Tiszafüred–Kisvárda II.
Cigánd–Putnok
Tiszaújváros–DVTK II.