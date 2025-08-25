Oláh Norbert-emléktorna: címvédés a hevesiektől, de akadt ettől fontosabb

A füzesabonyi származású, a Besenyőtelek SC-ben is futballozott Oláh Norbert 2022 tavaszán, hosszan tartó betegséget követően, életének 43. évében hunyt el.

Oláh Norbert sírjánál lerótták kegyeletüket az egykori csapattársak

Forrás: Besenyei Klára

A Besenyőtelek SC és a helyi önkormányzat közös rendezvénynek helyet adott dr. Vass Géza Sporttelepen idén három öregfiúk csapat és Oláh Norbert fiának, Somának a barátai tisztelegtek a hajdani támadó emléke előtt.

A tornagyőztes hevesiek csapata

Forrás: Besenyei Klára

Az egykori játékostársak Norbi sírjánál is fejet hajtottak. A tornát a hevesiek nyerték, ám ezúttal sem ez, hanem az emlékezés játszotta a főszerepet.

A házigazda Besenyőtelek SC csapata

Forrás: Besenyei Klára