2 órája
Oláh Norbert-emléktorna: címvédés a hevesiektől, de akadt ettől fontosabb
Egy évvel ezelőtt Hevesen a hazaiak nyerték az Oláh Norbert-emléktornát. A besenyőtelki helyszínre visszatérve Besenyei Ferencék megvédték a címüket.
A füzesabonyi származású, a Besenyőtelek SC-ben is futballozott Oláh Norbert 2022 tavaszán, hosszan tartó betegséget követően, életének 43. évében hunyt el.
A Besenyőtelek SC és a helyi önkormányzat közös rendezvénynek helyet adott dr. Vass Géza Sporttelepen idén három öregfiúk csapat és Oláh Norbert fiának, Somának a barátai tisztelegtek a hajdani támadó emléke előtt.
Az egykori játékostársak Norbi sírjánál is fejet hajtottak. A tornát a hevesiek nyerték, ám ezúttal sem ez, hanem az emlékezés játszotta a főszerepet.
A 4. Oláh Norbert-emléktorna végeredménye:
1. Heves
2. Füzesabony
3. Soma és barátai
4. Besenyőtelek