Labdarúgás

Oláh Norbert-emléktorna: címvédés a hevesiektől, de akadt ettől fontosabb

Címkék#Besenyőtelek SC#Oláh Norbert#emléktorna

Egy évvel ezelőtt Hevesen a hazaiak nyerték az Oláh Norbert-emléktornát. A besenyőtelki helyszínre visszatérve Besenyei Ferencék megvédték a címüket.

Bódi Csaba

A füzesabonyi származású, a Besenyőtelek SC-ben is futballozott Oláh Norbert 2022 tavaszán, hosszan tartó betegséget követően, életének 43. évében hunyt el.

Oláh Norbert sírjánál lerótták kegyeletüket az egykori csapattársak
Oláh Norbert sírjánál lerótták kegyeletüket az egykori csapattársak 
Forrás: Besenyei Klára

A Besenyőtelek SC és a helyi önkormányzat közös rendezvénynek helyet adott dr. Vass Géza Sporttelepen idén három öregfiúk csapat és Oláh Norbert fiának, Somának a barátai tisztelegtek a hajdani támadó emléke előtt. 

A tornagyőztes hevesiek csapata
Forrás: Besenyei Klára

Az egykori játékostársak Norbi sírjánál is fejet hajtottak. A tornát a hevesiek nyerték, ám ezúttal sem ez, hanem az emlékezés játszotta a főszerepet.

A házigazda Besenyőtelek SC csapata
Forrás: Besenyei Klára

A 4. Oláh Norbert-emléktorna végeredménye:

1. Heves 
2. Füzesabony
3. Soma és barátai 
4. Besenyőtelek

 


 

