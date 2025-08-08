augusztus 8., péntek

One Eger: a klub nyolc tagja utazott az U20-as női vb-re

Játékosként Horváth Zsófi, Horváth Luca, Lendvai Natasa, Pogonyi Bíbor, Sóti Lili és Torma Luca tagja a magyar U20-as női válogatottnak, amely Brazíliában szerepel.

A 15 pólós alkotta keret a One Eger vezetőedzője dr. Sike József útmutatásai alapján készül, a további egri vonatkozást pedig az adja, hogy utánpótlás szövetségi kapitányként pedig Biros Péter tevékenykedik a Magyar Vízilabda-szövetség alkalmazásában. 

A 15 fős magyar keretben hat pólós az One Eger tagja
Forrás: MVLSZ

A lányok vasárnap (magyar idő szerint éjfélkor) az amerikaiak ellen kezdenek, majd az olaszok s végül a görögök következnek a sorban. Az első két hely egyikének megszerzése nem csak biztos negyeddöntőt, de jó eséllyel elődöntőt érhet, mivel a a másik négyesbe két gyengébb gárda került (Új-Zéland, Izrael).


 

