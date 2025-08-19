Ausztráliából is érkeznek új játékosok Egerbe

Javában készülnek az Egri Vízilabda Klub felnőtt és utánpótlás csapatai a 2025/2026-os bajnoki szezonra. A férfi bajnokság egy picit hamarabb kezdődik – a férfi OB I. szeptember 6-án, a női pedig szeptember 20-án rajtol –, ezért a One Eger férficsapata már július 14-e óta készül.

Szécsi Zoltán, az Egri Vízilabda Klub elnöke beszélt a One Eger játékosmozgásairól

Forrás: Huszár Márk/ Heol.hu

– Komoly távozóink voltak, Moravcsik Martin és Molnár Gergő Miskolcra ment, Gólya Noel Szegedre, Dóczi Márton Kaposvárra távozott, míg Sudár Olivér Amerikában egyetemi ösztöndíjat kapott, úgyhogy nekik gratulálva sok sikert kívántunk. Alapvetően a saját fiataljainkból szeretnénk építkezni, az utánpótlásból felkerülők mellett sikerült a szlovák válogatott talán legjobb játékosát, Peter Marco Mihált leigazolnunk, illetve Ausztráliából egy nagyon erős, nagyon nagyot lövő és nagyon gólerős középhátvédet, Samuel Hughes-t. Azt gondolom, hogy ezzel elég kompletté vált a csapat, és az ifi csapatot is sikerül annyira felhúzni, hogy újra visszajussunk a legjobb nyolc közé – mondta Szécsi Zoltán, a klub elnöke.

Hozzátette, a férfi csapat már a következő hétvégén a Magyar Kupával indítják a szezont. Augusztus 30-án, délben kezdenek a Szeged gárdájával, délután pedig a pécsi egyetemi csapattal csapnak össze. Szécsi Zoltán bízik abban, hogy itt meg tudják mutatni, legalább egyenértékűek, vagy kicsit jobbak a Szegednél. A bajnokságban a tavalyihoz képest előrelépést vár a gárdától, a 7–10. hely valamelyikét szeretnék elérni.

Érmet várnak a One Eger női csapatától

A hölgyek a férfiaknál egy héttel később kezdték az edzéseket, a keretből és a szakmai stábból pedig többen is utánpótlás és felnőtt világversenyeken vettek részt a nyár folyamán.

– A hölgyeknél a legfájóbb Szilágyi Dorottya elvesztése, őt a Ferencváros csábította magához visszautasíthatatlan ajánlattal. Szellák Csenge és Borsi Ilona Dunaújvárosba, Lendvay Natasa és Balogh Villő Győrbe igazolt, míg Katona Zsófi civil életét kezdte meg Egerben. Helyükre itt is sokkal inkább saját utánpótlás gyerekeket igyekszünk visszaigazolni és beépíteni – mondta Szécsi Zoltán.