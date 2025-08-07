One Eger: hazai medencében vidéki ellenfelek a kupaselejtezőben

Az úgynevezett irányított kvalifikációs szakaszban nem vesz részt az első négy, vagyis az OB I.-ben, a kupában és a Bajnokok Ligájában egyaránt címvédő Ferencváros, illetve a Vasas, a BVSC és a Szolnok. Ott lesz viszont az élvonalban újonc KSI, valamint az egyaránt másodosztályú Pécsi VSK és a Pécsi EAC is.

Az One Eger házigazdaként szerepel

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A csapatokat a bajnokságban elért helyezésüket figyelembe véve négy darab hármas csoportba osztották be, és augusztus 29–31-én minitornákon körmérkőzést játszanak. A One Eger alakulata a B jelű trió tagjaként a Seqomics Szeged és Pécsi EAC ellen mérkőzik hazai környezetben. Az összecsapásokom döntetlen végeredmény nem lehetséges. A négy csoportelső jut a legjobb nyolc közé, csatlakozva a kiemeltekhez. A negyeddöntőket szeptember 12-14. között játsszák, a négyes döntőre pedig szeptember 26-28. között kerül sor. A kupagyőztes jogot szerez az Eurokupa-indulásra.