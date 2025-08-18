Összevetések döntöttek a jubileumi fogathajtó versenyen

Vasárnap Bélapátfalván tartottak fogathajtó versenyt az ipari park füves pályáján. A Berecz Istvánné Ági-emlékversenyen egyes- és kettesfogatok versenyeztek a C, illetve D kategóriában.

Tizedik alkalommal rendezték meg a bélapátfalvi fogathajtó versenyt

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A rendezvényen megemlékeztek a versenysorozatot kitaláló egykori szervezőről, a tizedik felvonásához érkezett eseményen köszöntőt mondott Ferencz Péter polgármester. A fogatosok akadályhajtásban mérték össze tudásukat, a végső sorrend két forduló alapján dőlt el. Az egyesfogatok között C kategóriában a vámosgyörki Kozma Katalin győzött a besenyőtelki színekben hajtó Bolyky Andrea és a szilvásváradi dr. Dragovácz Nikoletta előtt. A D kategóriában Bolyky Miklós zsebelte be a győzelmet (Besenyőtelek), Horváth Ferenc (Vámosgyörk) és Törőcsik Zoltán (Heves) végeztek mögötte.