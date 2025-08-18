30 perce
Összevetések döntöttek a jubileumi fogathajtó versenyen
Regionális fogathajtó versenyt rendeztek Bélapátfalván. A Berecz Istvánné-emlékverseny alkalmából már tizedszer hajtottak a sportág kedvelői a Bél-kő alján.
Vasárnap Bélapátfalván tartottak fogathajtó versenyt az ipari park füves pályáján. A Berecz Istvánné Ági-emlékversenyen egyes- és kettesfogatok versenyeztek a C, illetve D kategóriában.
A rendezvényen megemlékeztek a versenysorozatot kitaláló egykori szervezőről, a tizedik felvonásához érkezett eseményen köszöntőt mondott Ferencz Péter polgármester. A fogatosok akadályhajtásban mérték össze tudásukat, a végső sorrend két forduló alapján dőlt el. Az egyesfogatok között C kategóriában a vámosgyörki Kozma Katalin győzött a besenyőtelki színekben hajtó Bolyky Andrea és a szilvásváradi dr. Dragovácz Nikoletta előtt. A D kategóriában Bolyky Miklós zsebelte be a győzelmet (Besenyőtelek), Horváth Ferenc (Vámosgyörk) és Törőcsik Zoltán (Heves) végeztek mögötte.
Fogathajtó verseny BélapátfalvánFotók: Huszár Márk
A kettesfogatoknál népesebb volt a mezőny, a C kategóriában 13 résztvevő volt, közülük ketten hibátlanul teljesítettek az alappályákon, végül összevetés döntött köztük Szita Dávid (Szita Lovastanya) javára, a vámosgyörki Kiss Sándornak be kellett érnie az ezüstéremmel. A bronzérmet Gulyás Zsolt (Guido Lovaspark) gyűjtötte be. A D kategóriás mezőnyben négyen indultak, Szita Dávid végzett az élen, mögötte Polgár Anna (Szilvásvárad), ifj. Dengi Zoltán (Kökényes Tanya) lett dobogós. A helyezés közöttük is összevetést követően dőlt el, hiszen a két alappályán egyikük sem hibázott.