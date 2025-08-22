augusztus 22., péntek

Kispályás foci

1 órája

Ostoroson extrémsport-parkot avatnak és Erdélyi Gáborra emlékeznek

Címkék#Extrémsport Park#Ostoros#emléktorna

A 11. Családi és Sportnap augusztus 30-án, szombaton kínál programot Ostoroson.

Bódi Csaba

Extrémsport-park avatása és kispályás labarúgó-torna is a részét képezi a helyi műfüves játéktéren és környezetében rendezendő eseménynek.

Az öregfiú torna hat csapatot vonultat fel Ostoroson
Forrás: Bódi Csaba/heol.hu

A gördeszkázásra, rollerezésre és BMX-ezésre alkalmas extrémsport-park létesítésére 250 millió forintot kapott a TOP plusz-forrásból a ostorosi önkormányzat. A pálya elkészült, a sikeres próbaidőszakot követően az augusztus 30-i avatás után immár hivatalosan is igénybe lehet venni a szabadidős centrumot.

A kisméretű műfüves focipályát már régóta használó ifjabb és idősebb labdarúgók közül ezúttal az utóbbiak számára rendezendő torna jelent kihívást. A meghívott öregfiú gárdák (Police, Orovosok, Ügyvédek, Heves Vármegyei Kormányhivatal, Alfa Bravo Team, Ostoros Old Boys) a rendőrök csapatának tavaly elhunyt játékosára emlékeznek. 

Erdélyi Gábor (1978–2024)
Forrás: heol 

Erdélyi Gábor 46 évesen, 2024. szeptember 28-án, tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából. A sportember állandó szereplője volt az ostorosi futballtornáknak.

A rendezvény plakátja
Forrás: Facebook 


 

