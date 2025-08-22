Ostoroson extrémsport-parkot avatnak és Erdélyi Gáborra emlékeznek

A kisméretű műfüves focipályát már régóta használó ifjabb és idősebb labdarúgók közül ezúttal az utóbbiak számára rendezendő torna jelent kihívást. A meghívott öregfiú gárdák (Police, Orovosok, Ügyvédek, Heves Vármegyei Kormányhivatal, Alfa Bravo Team, Ostoros Old Boys) a rendőrök csapatának tavaly elhunyt játékosára emlékeznek.

Erdélyi Gábor (1978–2024)

Forrás: heol

Erdélyi Gábor 46 évesen, 2024. szeptember 28-án, tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából. A sportember állandó szereplője volt az ostorosi futballtornáknak.

A rendezvény plakátja

Forrás: Facebook



