Pétervásárán „Bikát” gyászolják a labdarúgók
Elhunyt Fehér László (ismertebb nevén Bika), a Pétervására SE egykori futballistája – adta hírül a Pétervására Sportegyesület közösségi oldala.
Bika nemcsak a pályán volt különleges – keménysége, kitartása és soha fel nem adó mentalitása legendává tette őt Pétervásárán.
Beceneve is játékstílusát tükrözte: erős, küzdő, mindig a végsőkig harcoló játékosként ismertük. Emlékét örökre megőrizzük. Ezúton is őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak – írta a PSE.
Fehér Lászlót augusztus 12-én, kedden 16 órakor kísérik utolsó útjára a pétervásárai temetőben.
