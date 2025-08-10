Pétervásárán „Bikát” gyászolják a labdarúgók

Bika nemcsak a pályán volt különleges – keménysége, kitartása és soha fel nem adó mentalitása legendává tette őt Pétervásárán.

A Pérervására SE hajdani csapatában Fehér László az álló sorban balról a második

Forrás: Pétervására SE

Beceneve is játékstílusát tükrözte: erős, küzdő, mindig a végsőkig harcoló játékosként ismertük. Emlékét örökre megőrizzük. Ezúton is őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak – írta a PSE.