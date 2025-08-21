augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Recsk vs. Recsk párharc átányi helyszínnel

Címkék#RFC-ÁTÁNY#ISTENMEZEJE SE 1926#Hatvani Lokomotív SE

A Heves vármegyei III. osztályban a 2. forduló mind a nyolc mérkőzése azonos időpontban kezdődik.

Bódi Csaba

A bajnoki rajton 5–3-as győzelmet aratott Recsk FC-Átány csapata újra hazai pályán szerepel, méghozzá a mátraballai kötődésű Recsk KJTK gárdája ellen.

Az átányiak (sárga-feketében) ezúttal is saját játékterükön futballozhatnak
Az átányiak (sárga-feketében) ezúttal is saját játékterükön futballozhatnak
Forrás: Váraszói SE

A második játéknap programja

Vasárnap, 17.00: 

Váraszói SE (11.)–Pétervására SE (5.)
Váraszó. V.: Bordács János (Forgó, Motsidlovszky).

Adácsi DSE (12.)–Tarnaszentmiklós SE (14.)
Adács. V.: dr. Lendvai Gábor (ifj. Kelemen, Bálint).

RFC-Átány (4.)–Recsk KJTK (7.)
Átány. V.: Horváth Dávid (Derda J., Orovecz).

Markaz FC (15.)–Gyöngyöspatai SE (9.)
Markaz. V.: Juhász Sámuel (Derda N. K., Németh M.).

Maklári SE II. (3.)–Egerszóláti SK II. (6.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Petz Péter Jonatán (Molnár D., Veres).

Lokomotív SE-OKTAT60 Kft. (1.)–Gyöngyöstarjáni RE (13.)
Lokomotív Sporttelep. V.: Pásztory Krisztián (Viktor, Szűcs).

Visonta SC (16.)–Tiszai Sportcentrum (8.)
Visonta. V.: Kobzi Zétény (Koren, László).

Istenmezeje SE 1926 (2.)–Noszvaj SE (10.)
Istenmezeje. V.: Klenovics Róbert (Németh G., Pócs).

A bajnokság állása
Forrás: adatbank.mlsz.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu