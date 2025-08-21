2 órája
Recsk vs. Recsk párharc átányi helyszínnel
A Heves vármegyei III. osztályban a 2. forduló mind a nyolc mérkőzése azonos időpontban kezdődik.
A bajnoki rajton 5–3-as győzelmet aratott Recsk FC-Átány csapata újra hazai pályán szerepel, méghozzá a mátraballai kötődésű Recsk KJTK gárdája ellen.
A második játéknap programja
Vasárnap, 17.00:
Váraszói SE (11.)–Pétervására SE (5.)
Váraszó. V.: Bordács János (Forgó, Motsidlovszky).
Adácsi DSE (12.)–Tarnaszentmiklós SE (14.)
Adács. V.: dr. Lendvai Gábor (ifj. Kelemen, Bálint).
RFC-Átány (4.)–Recsk KJTK (7.)
Átány. V.: Horváth Dávid (Derda J., Orovecz).
Markaz FC (15.)–Gyöngyöspatai SE (9.)
Markaz. V.: Juhász Sámuel (Derda N. K., Németh M.).
Maklári SE II. (3.)–Egerszóláti SK II. (6.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Petz Péter Jonatán (Molnár D., Veres).
Lokomotív SE-OKTAT60 Kft. (1.)–Gyöngyöstarjáni RE (13.)
Lokomotív Sporttelep. V.: Pásztory Krisztián (Viktor, Szűcs).
Az Istenmezeje idegenben, a Loki otthon szerzett hét góllal indította az idényt
Visonta SC (16.)–Tiszai Sportcentrum (8.)
Visonta. V.: Kobzi Zétény (Koren, László).
Istenmezeje SE 1926 (2.)–Noszvaj SE (10.)
Istenmezeje. V.: Klenovics Róbert (Németh G., Pócs).