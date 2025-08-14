24 perce
3. Reviczki Ervin-emlékverseny: könnyek mellett mosolyt is csaltak a szemekbe
A Center Court pályáin majd' 50 játékos ütötte a labdát. A 2022-ben, 53 éves korában elhunyt el Reviczki Ervin emlékére harmadik alkalommal rendezett párosversenyt a Gyöngy Tenisz és Sí Club (GYTSC).
A gyöngyösi 3. Reviczki Ervin-emlékversenyen nemcsak egymással, hanem a hőséggel is meg kellett küzdeniük a nevezőknek a Batthyány téri sporttelepen.
A többfordulós viadalon remekül helytálltak a helyi teniszezők, valamint azok a hazaérkező játékosok, akik Reviczki Ervin tisztelői és egykori játékostársai voltak.
A díjátadót megelőzően a Gyöngy TSC nevében a rendezvény egyik főszervezője, Bezzegh Zoltán és névadó testvére, Reviczki Tibor emlékezett meg Reviczki Ervinről. A szónokok a könnyek mellett mosolyt is csaltak a szemekbe, amikor korábbi teniszezőtársuk legendás mondásait is felidézték. A három kategóriában lebonyolított megméretést megtisztelte az özvegy, Reviczkiné Majoros Erika is.
A 3. Reviczki Ervin-emlékverseny dobogósai
Versenyzői kategória, férfi páros:
1. Kisszöllősi-Szánthó Krisztián, Papp Norbert
2. Kamarás Gergely, Kovács Zoltán
3. Dr. Dányi Gyula, Nagy Attila és Bezzegh Zoltán, Szabolcsi Péter
Amatőr férfi páros:
1. Gáspár Géza, Újhelyi Ferenc
2. Imricsik Attila, Szerdahelyi Zoltán
3. Tóth Dénes, Nagy Zétény és Farkas Dániel, Bella Dominik
Vegyes páros:
1. Szekrényes Gyöngyi, Szekrényes Zsolt
2. Szekrényes Emese, Farkas Dániel
3. Szabó Luca, Kisszöllősi-Szánthó Krisztián és Mladoniczky Laura, Kovács Zoltán