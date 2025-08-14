3. Reviczki Ervin-emlékverseny: könnyek mellett mosolyt is csaltak a szemekbe

A gyöngyösi 3. Reviczki Ervin-emlékversenyen nemcsak egymással, hanem a hőséggel is meg kellett küzdeniük a nevezőknek a Batthyány téri sporttelepen.

A 3. Reviczki Ervin-emlékverseny versenyzői kategóriája dobogójának tetejére Kisszöllősi-Szánthó Krisztián, Papp Norbert állhatott

Forrás: Beküldött fotó

A többfordulós viadalon remekül helytálltak a helyi teniszezők, valamint azok a hazaérkező játékosok, akik Reviczki Ervin tisztelői és egykori játékostársai voltak.