Egri VK: dr. Sike József távozik a klubtól

Dr. Sike József a nemrég véget ért U20-as női világbajnokságon ötödik helyre vezette a magyar női válogatottat, amit elmondása szerint óriási csalódásként élt meg. Elvesztette a motivációját, a folytatásban levegőváltozásra, megújulásra van szüksége.

A sikeredző, dr. Sike József elköszönt az egriektől

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A leköszönő dr. Sike József így indokolt

"Nem kell semmiféle szenzációt keresni a történetben. Az U20-as világbajnokság végén levelet írtam Szécsi Zoltán klubelnöknek. Ebben jeleztem, hogy olyan mértékben viselt meg ez a világbajnokság, hogy minden eddigi motivációm darabokra hullott. Ezért úgy érzem, hogy levegőváltozásra és megújulásra van szükségem. Nem tudom az edzői feladataimat száz százalékosan ellátni. Amióta vízilabda edző vagyok, most fordult velem először elő, hogy a vállalt eredményt nem tudtam teljesíteni. Nem gondoltam, hogy ez engem ilyen mélyen fog érinteni. Úgy érzem, hogy tartozom annyival az egri vízilabdának, a lányoknak, hogy egy új edzővel fejlődhessenek tovább. Én ezt a feladatot most nem tudom megoldani. Ez nem jelenti azt, hogy kiszállok a vízilabdából, de egy olyan feladatot kell találnom, ami nem igényel annyi energiát, mint az ifjúsági és a felnőtt OB I.-es csapat elvárt eredményeihez kell. Az elmúlt négy év nagyon szép volt, sokat köszönhetek a klubnak. Nyertünk két aranyérmet és három bronzot, beleértve a Magyar Kupa és a bajnoki elsőségeket, valamint a helyezéseket. Megköszönöm a klubnak és személy szerint Szécsi Zoltán klubelnöknek, hogy közös megegyezéssel lehetővé tette a megbízási szerződésem megszüntetését."