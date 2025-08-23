2 órája
Sirokban az eső sem tántorított el a focitól 110 gyereket
A Detk SK, a Poroszló SE, a Budapesti Micro Club és a Recsk Környéki JTC csapatai léptek pályára a 6. Sárosi István-emléktornán.
A siroki pályán végig esőben futballozott a négy korosztály (U7, U9, U11, U13) több mint 110 képviselője.
Valamennyi gyerek és szülő élményekkel gazdagodott Sirokban
– értékelt a házigazda Recsk KJTK elnöke, edzője Rózsa Tivadar.
Köszönjük Tuza Gábor polgármesternek a labdákat és a csokikat, Rózsa Kornélnak pedig a különdíjakat. A tartalmas rendezvényt közös ebéddel zártuk, melynek végén a Jövőre, veletek ugyanitt találkozunk kérdésre mindenki örömmel adta meg az igen választ.
A 6. Sárosi István-emléktorna végeredménye
U11-es korosztály:
1. BMC
2. Detk SK
3. Recsk KJTC
4. Poroszló SE
U13-as korosztály:
1. BMC
2. Recsk KJTC „A”
3. Recsk KJTC „B”
Az U7-es és az U9-es korosztály minden tagja aranyéremmel a nyakában térhetett haza.
