augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajánló

1 órája

Sportműsor: pályán az egri kézisek, szlalom autósoknak, tenisz Gyöngyösön

Címkék#tenisz#sportműsor#Magyar Kupa#ajánló

Hat sportág eseményei szerepelnek augusztus második hétvégéjének kínálatában. A sportműsor legmozgalmasabb napjának ezúttal is a szombat számít.

Heol.hu

A sportműsor nyitányaként az egri kézilabdázók Ózd elleni felkészülési mérkőzése jelenti a 32. hétvége első programját.

A sportműsor szombati részeként Gyöngyösön tenisz emlékversenyet rendeznek
A sportműsor szombati részeként Gyöngyösön tenisz emlékversenyet rendeznek 
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Péntek

KÉZILABDA Felkészülési férfimérkőzés: Eger–ÓAM-Ózdi KC, Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 16.30.

Szombat

AUTÓSPORT 5. Eger Szlalom a Gulf-kupáért, Eger, Liliom út, 10.00. 
LOVASSPORT Zaránki Lovasnap, fogathajtó verseny, Zaránk, 9.00. 
TENISZ 3. Reviczky Ervin-emlékverseny, egyéni és párosviadal, Gyöngyös, Batthyány tér, 8.00.
TERMÉSZETJÁRÁS A Bükki VM SE Egészség séta nevű nyílt túrája a Galyatető-kilátó–Csillagvizsgáló–Bögös-rét–Mátraszentimre–Narád-oldal–Mátraszentistván 9 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, autóbusz-pályauvar, 7.25.

LABDARÚGÁS Heves Vármegyei Kupa, 1. forduló: Jázmin út-Vámosgyörk–Apci TE, Domoszló SK–Zagyvaszántó SE (Gyöngyös, Sport út), Gyöngyöstarjáni RE–Nagyréde SC (Gyöngyössolymos), Abasári SE–Tarnaörs Danyi SE, Noszvaj SE–Marshall-ASE (Eger, Felsővárosi Spt.), Tarnamente SSZE–Energia SC (Kompolt), Poroszló SE–Heréd LC, Hort SK–Bélapátfalva, Atkár SE–Felsőtárkány SC, Petőfibányai SK–Besenyőtelek SC, Egerszóláti SK–Maklár SE. Felkészülési mérkőzés: Lőrinci VSC–Szent István SE, 10.30.

A vasárnapi sportműsor NB III.-as vármegyei derbit vonultat fel

Vasárnap

TERMÉSZETJÁRÁS Pilisi hétpróbás 13/3. A „Jó kilátások” Visegrádi-hegység és Pilisi vándorlás túramozgalom aktuális túrája a Szentendre, Kéki kőbánya–Dobos-hegy–Kőhegyi Czibulka János menedékház–Kő-hegy, Petőfi-pihenő–Gomba-szikla (Napóleon kalapja)–János-forrás–Acsay-ház–Janda Vilmos-ház–Csikóvár(ak), –Gyopár-forrás–volt Csikóváraljai turistaház–Csobánka Csikóváraljai menedékház am. Találkozó: Eger, autóbusz-pályaudvar, 5.25. 
LABDARÚGÁS NB III. Északkeleti csoport, 17.30: Eger SE–Füzesabony SC, Gödöllői SK–FC Hatvan. 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu