1 órája
Sportműsor: pályán az egri kézisek, szlalom autósoknak, tenisz Gyöngyösön
Hat sportág eseményei szerepelnek augusztus második hétvégéjének kínálatában. A sportműsor legmozgalmasabb napjának ezúttal is a szombat számít.
A sportműsor nyitányaként az egri kézilabdázók Ózd elleni felkészülési mérkőzése jelenti a 32. hétvége első programját.
Péntek
KÉZILABDA Felkészülési férfimérkőzés: Eger–ÓAM-Ózdi KC, Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 16.30.
Szombat
AUTÓSPORT 5. Eger Szlalom a Gulf-kupáért, Eger, Liliom út, 10.00.
LOVASSPORT Zaránki Lovasnap, fogathajtó verseny, Zaránk, 9.00.
TENISZ 3. Reviczky Ervin-emlékverseny, egyéni és párosviadal, Gyöngyös, Batthyány tér, 8.00.
TERMÉSZETJÁRÁS A Bükki VM SE Egészség séta nevű nyílt túrája a Galyatető-kilátó–Csillagvizsgáló–Bögös-rét–Mátraszentimre–Narád-oldal–Mátraszentistván 9 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, autóbusz-pályauvar, 7.25.
LABDARÚGÁS Heves Vármegyei Kupa, 1. forduló: Jázmin út-Vámosgyörk–Apci TE, Domoszló SK–Zagyvaszántó SE (Gyöngyös, Sport út), Gyöngyöstarjáni RE–Nagyréde SC (Gyöngyössolymos), Abasári SE–Tarnaörs Danyi SE, Noszvaj SE–Marshall-ASE (Eger, Felsővárosi Spt.), Tarnamente SSZE–Energia SC (Kompolt), Poroszló SE–Heréd LC, Hort SK–Bélapátfalva, Atkár SE–Felsőtárkány SC, Petőfibányai SK–Besenyőtelek SC, Egerszóláti SK–Maklár SE. Felkészülési mérkőzés: Lőrinci VSC–Szent István SE, 10.30.
A vasárnapi sportműsor NB III.-as vármegyei derbit vonultat fel
Vasárnap
TERMÉSZETJÁRÁS Pilisi hétpróbás 13/3. A „Jó kilátások” Visegrádi-hegység és Pilisi vándorlás túramozgalom aktuális túrája a Szentendre, Kéki kőbánya–Dobos-hegy–Kőhegyi Czibulka János menedékház–Kő-hegy, Petőfi-pihenő–Gomba-szikla (Napóleon kalapja)–János-forrás–Acsay-ház–Janda Vilmos-ház–Csikóvár(ak), –Gyopár-forrás–volt Csikóváraljai turistaház–Csobánka Csikóváraljai menedékház am. Találkozó: Eger, autóbusz-pályaudvar, 5.25.
LABDARÚGÁS NB III. Északkeleti csoport, 17.30: Eger SE–Füzesabony SC, Gödöllői SK–FC Hatvan.