Gyöngyösi Strandröplabda Bajnokság: kialakult az összetett végeredmény

Az összetett értékelésben a női és a férfi mezőnyében is helyi győzteseket avattak. Az esemény zárásaként a Patkó Virág, Oláh Csenge és a Dudás Bálint, Radics József páros fogadhatta az első helyezetteknek járó gratulációt a 10. Gyöngyösi Strandröplabda Bajnokságon.

A 10. Gyöngyösi Strandröplabda Bajnokság három fordulóból állt

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A 10. Gyöngyösi Strandröplabda Bajnokság dobogósai

A harmadik fordulóra 9 női és 13 férfi páros nevezett. A nőknél a Juhász Flóra és Dóra alkotta egri testvérpár, míg a férfianál a Soltész Gábor, Berndt Attila duó bizonyult a legjobbnak.

A 3. forduló dobogósai

NŐK

1. Juhász Flóra, Juhász Dóra (Eger)

2. Vaka Csenge, Tóth Jerne (Gyöngyös)

3. Patkó Virág, Oláh Csenge (Gyöngyös)

FÉRFIAK

1. Soltész Gábor, Berndt Attila (Gyöngyös)

2. Végh Dávid, Rácz Bálint (Gyöngyös)

3. Dudás Bálint, Radics József (Gyöngyös)