Strandröplabda

Gyöngyösi Strandröplabda Bajnokság: kialakult az összetett végeredmény

Címkék#Soltész Gábor#Oláh Csenge#gyöngyösi strandröplabda#Juhász Flóra#Patkó Virág

Véget ért a három fordulóból álló versenysorozat a Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand területén. A 10. Gyöngyösi Strandröplabda Bajnokság az idei nyáron is izgalmas programot kínált a sportág szerelmeseinek.

Heol.hu

Az összetett értékelésben a női és a férfi mezőnyében is helyi győzteseket avattak. Az esemény zárásaként a Patkó Virág, Oláh Csenge és a Dudás Bálint, Radics József páros fogadhatta az első helyezetteknek járó gratulációt a 10. Gyöngyösi Strandröplabda Bajnokságon.

A 10. Gyöngyösi Strandröplabda Bajnokság három fordulóból állt
A 10. Gyöngyösi Strandröplabda Bajnokság három fordulóból állt
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A 10. Gyöngyösi Strandröplabda Bajnokság dobogósai

A harmadik fordulóra 9 női és 13 férfi páros nevezett. A nőknél a Juhász Flóra és Dóra alkotta egri testvérpár, míg a férfianál a Soltész Gábor, Berndt Attila duó bizonyult a legjobbnak.  

A 3. forduló dobogósai

NŐK
1. Juhász Flóra, Juhász Dóra (Eger)
2. Vaka Csenge, Tóth Jerne (Gyöngyös)
3. Patkó Virág, Oláh Csenge (Gyöngyös)
FÉRFIAK
1. Soltész Gábor, Berndt Attila (Gyöngyös)
2. Végh Dávid, Rácz Bálint (Gyöngyös)
3. Dudás Bálint, Radics József (Gyöngyös)

Az összetett végeredmény

NŐK
1. Patkó Virág, Oláh Csenge (Gyöngyös)
2. Vaka Csenge, Tóth Jerne (Gyöngyös)
3. Kovács Blanka, Tóth Gerda (Gyöngyös)
FÉRFIAK
1. Dudás Bálint, Radics József (Gyöngyös)
2. Gombkötő Ábel, Komlósi Márk (Miskolc)
3. Göncző-Dutkay Dániel, Nagy Máté Bálint (Eger/Gyöngyös)

