3 órája
Szerdai fociprogram: NB III.-as forduló és vármegyei kupanap
Az 5. forduló mérkőzéseit rendezik ma este az NB III. Északkeleti-csoportjában, közte egri és füzesabonyi házigazda szereppel.
A Heves Vármegyei Kupában a 2. forduló hét összecsapása közül a herédi párharc később kezdődik, mint a további hat találkozó.
NB III. Északkeleti csoport, 5. forduló
17.30: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus II.
17.30: Füzesabony SC–Kisvárda II.
17.30: Sényő FC–FC Hatvan
Heves Vármegyei Kupa, 2. forduló
17.00: Tarnamente SSZE–Maklár SE
17.00: Gyöngyöstarjáni RE–Petőfibányai SK
17.00: Bélkő SE-Bélapátfalva–Neo24-Hevesi LSC
17.00: Gyöngyösi AK–Lőrinci VSC
17.00: Apci TE–Atkár SE
17.00: Egerszalók SE–Marshall-ASE
17.30: Heréd LC-Realimmo Sport–Gyöngyöshalász SE
Domoszló SK–Abasári SE: elmarad
