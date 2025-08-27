augusztus 27., szerda

Labdarúgás

44 perce

Szerdai fociprogram: NB III.-as forduló és vármegyei kupanap

Az 5. forduló mérkőzéseit rendezik ma este az NB III. Északkeleti-csoportjában, közte egri és füzesabonyi házigazda szereppel.

Bódi Csaba

A Heves Vármegyei Kupában a 2. forduló hét összecsapása közül a herédi párharc később kezdődik, mint a további hat találkozó.

Az egerszalóki Nagy Ábel Lehel (3) és társai az andornakályaiak ellen bűvölhetik a labdát
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

NB III. Északkeleti csoport, 5. forduló

17.30: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus II.
17.30: Füzesabony SC–Kisvárda II. 
17.30: Sényő FC–FC Hatvan

Heves Vármegyei Kupa, 2. forduló

17.00: Tarnamente SSZE–Maklár SE
17.00: Gyöngyöstarjáni RE–Petőfibányai SK
17.00: Bélkő SE-Bélapátfalva–Neo24-Hevesi LSC
17.00: Gyöngyösi AK–Lőrinci VSC
17.00: Apci TE–Atkár SE
17.00: Egerszalók SE–Marshall-ASE
17.30: Heréd LC-Realimmo Sport–Gyöngyöshalász SE
Domoszló SK–Abasári SE: elmarad


 

