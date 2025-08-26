Szoboszlai Dominik villanása döntött a 100. percben, rangadót nyert a Liverpool + videó

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 3-2-s győzelmet aratott a Premier League második fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A mérkőzés hőse a magyar válogatott csapatkapitánya volt, aki egy zseniális átlépéssel hozta helyzetbe Rio Ngumohát, aki 100. percben megszerezte a vörösök győztes gólját.

Szoboszlai Dominiknak kulcsszerepe volt a Liverpool sikerében.

Forrás: Liverpool/Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Liverpool-szurkolók a lefújást követően Szoboszlai Dominikot választották a mérkőzés emberének. A 24 éves középpályás a mérkőzés jelentős részét jobbhátvédként játszotta le, ennek ellenére végig jó teljesítményt nyújtott.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kerkez Milost azonban lepontozta az angol sajtó, ugyanis Bruno Guimaraes könnyedén megverte a Newcastle United második gólja előtt.

Rio Ngumoha a Liverpool történetének legfiatalabb góllövője lett. Az angol szélső 16 évesen és 361 naposan szerezte első gólját a vörösök színeiben.

Szoboszlai remek megmozdulása, és a 16 éves tini 100. perces gólja:

Rio Ngumoha GOAL ⚽

Liverpool won pic.twitter.com/aZEfLC80BL — CEO of Nothing (@OfficialCEO_Not) August 25, 2025

A gól egy másik kameraállásból:

Korábban arról is beszámoltunk, hogy megszületett Szoboszlai Dominik kislánya: