Szombati fociprogram: Hevesen villanyfényes rangadó következik a Lőrincivel
Esti meccsen fogadja az Eger SE női csapata a Kazincbarcikát, ahogy villanyfénynél játszanak egymással a hevesiek és a lőrinciek a mai napon.
A vármegye három osztályának 12 mérkőzésén túl női kupapárharc is szerepel a szombati menetrendben.
Heves vármegyei I. osztály
17.00: Maklár–Marshall-ASE
17.00: Energia SC Gyöngyös–Besenyőtelek
19.00: Neo24-Hevesi LSC–Lőrinci VSC
Heves vármegyei II. osztály
17.00: Egerszólát–Poroszló
17.00: Heréd LC-Realimmo Sport–Tarnamente SSZE
17.00: Felsőtárkány–Bélkő SE-Bélapátfalva (zárt kapus mérkőzés)
17.00: Domoszló–Nagyréde
17.00: Abasár–Tarnaörs Danyi SE
17.00: Apc–Jázmin út-Vámosgyörk
17.00: Petőfibánya–Atkár
17.00: Hort–Zagyvaszántó
Heves vármegyei III. osztály
17.00: RFC-Átány–Tiszai SC-Kisköre
Simple Női Kupa
18.00: Eger SE–Kazincbarcikai SC (Eger Felsővárosi Spt.)
