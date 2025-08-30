augusztus 30., szombat

Labdarúgás

11 perce

Szombati fociprogram: Hevesen villanyfényes rangadó következik a Lőrincivel

Címkék#Eger SE#Kazincbarcika#Tiszai SC#villanyfény#kupapárharc

Esti meccsen fogadja az Eger SE női csapata a Kazincbarcikát, ahogy villanyfénynél játszanak egymással a hevesiek és a lőrinciek a mai napon.

Bódi Csaba

A vármegye három osztályának 12 mérkőzésén túl női kupapárharc is szerepel a szombati menetrendben.

Nagy Márió (a labdával) és hevesi társai a bajnoki címvédőt fogadják
Nagy Márió (a labdával) és hevesi társai a bajnoki címvédőt fogadják  
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Heves vármegyei I. osztály

17.00: Maklár–Marshall-ASE
17.00: Energia SC Gyöngyös–Besenyőtelek
19.00: Neo24-Hevesi LSC–Lőrinci VSC

Heves vármegyei II. osztály

17.00: Egerszólát–Poroszló
17.00: Heréd LC-Realimmo Sport–Tarnamente SSZE
17.00: Felsőtárkány–Bélkő SE-Bélapátfalva (zárt kapus mérkőzés)
17.00: Domoszló–Nagyréde
17.00: Abasár–Tarnaörs Danyi SE
17.00: Apc–Jázmin út-Vámosgyörk
17.00: Petőfibánya–Atkár
17.00: Hort–Zagyvaszántó

Heves vármegyei III. osztály

17.00: RFC-Átány–Tiszai SC-Kisköre

Simple Női Kupa

18.00: Eger SE–Kazincbarcikai SC (Eger Felsővárosi Spt.)

 

 

