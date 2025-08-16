2 órája
Szombati fociprogram: Janovicz Pékség-kupa az utánpótlásnak; Kompolton már ötkor kezdenek
Az egri Felsővárosi Sporttelepen az 1. Janovicz-kupa nemzetközi utánpótlás-torna 10 órától kínál programot, délután pedig hárm osztályban kezdődik a 2025/26. évi Heves vármegyei bajnokság.
A mai menetrendben női felkészülési mérkőzés is szerepel, ahol az Eger SE hölgyei NB I.-es csapat vendégeként lépnek pályára.
Heves vármegyei I. osztály
17.30: Maklár–Egerszalók
17.30: Gyöngyöshalász–Lőrinci
17.30: Gyöngyösi AK–Marshall-ASE (Kömlei Károly Spt.)
A bajnoki rajton megismétlődik a dr. Vass Géza-kupa májusi döntője
Heves vármegyei II. osztály
17.00: Tarnamente SSZE–Nagyréde (Kompolton)
17.30: Egerszólát–Hort
17.30: Heréd LC-Realimmo Sport–Zagyvaszántó
17.30: Felsőtárkány–Poroszló
17.30: Abasár–Bélkő SE-Bélapátfalva
17.30: Apc–Domoszló
17.30: Petőfibánya–Tarnaörs Danyi SE
November 29.: Atkár–Vámosgyörk
Heves vármegyei III. osztály
17.30: RFC-Átány–Váraszó
17.30: RFC-Kisköre–Recsk KJTK
Heves vármegyei III. osztály: szombaton kettő, vasárnap öt meccs a nyitányon
1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna
10.00: Eger, Felsővárosi Sporttelep
1. Janovicz Pékség-kupa: íme, mikor lehet szurkolni az Eger SE fiataljainak
Felkészülési női mérkőzés:
13.00: Szekszárdi WFC–Eger SE