Labdarúgás

1 órája

Szombati fociprogram: Janovicz Pékség-kupa az utánpótlásnak; Kompolton már ötkor kezdenek

Az egri Felsővárosi Sporttelepen az 1. Janovicz-kupa nemzetközi utánpótlás-torna 10 órától kínál programot, délután pedig hárm osztályban kezdődik a 2025/26. évi Heves vármegyei bajnokság.

Bódi Csaba

A mai menetrendben női felkészülési mérkőzés is szerepel, ahol az Eger SE hölgyei NB I.-es csapat vendégeként lépnek pályára.

A kompoltiak játékosa, Bak Krisztián már délután ötkor elkezdi mérkőzését
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Heves vármegyei I. osztály

17.30: Maklár–Egerszalók
17.30: Gyöngyöshalász–Lőrinci
17.30: Gyöngyösi AK–Marshall-ASE (Kömlei Károly Spt.)

Heves vármegyei II. osztály

17.00: Tarnamente SSZE–Nagyréde (Kompolton)
17.30: Egerszólát–Hort
17.30: Heréd LC-Realimmo Sport–Zagyvaszántó
17.30: Felsőtárkány–Poroszló
17.30: Abasár–Bélkő SE-Bélapátfalva
17.30: Apc–Domoszló
17.30: Petőfibánya–Tarnaörs Danyi SE
November 29.: Atkár–Vámosgyörk

Heves vármegyei III. osztály

17.30: RFC-Átány–Váraszó
17.30: RFC-Kisköre–Recsk KJTK

1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna

10.00: Eger, Felsővárosi Sporttelep

Felkészülési női mérkőzés:

13.00: Szekszárdi WFC–Eger SE

 

