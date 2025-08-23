augusztus 23., szombat

Labdarúgás

2 órája

Szombati fociprogram: kupameccsből három, bajnoki találkozóból 11 következik

Címkék#fc hatvan#Füzesabony SC#MOL Magyar Kupa

A Mol Magyar Kupában már 16.30-kor kezdenek a csapatok, míg a Heves vármegyei I., illetve II. osztályban 17 órakor indul útjára a labda.

Bódi Csaba

Rendeznek mérkőzést este hat órakor (Egerben) és hétkor (Lőrinciben) is.

A Füzesabony SC (játékosai fehérben) Szabolcsban lesz vendég
A Füzesabony SC (játékosai fehérben) Szabolcsban lesz vendég
Forrás: Szántó György/Heol.hu

Mol Magyar Kupa, 2. forduló:

16.30: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE (Népkert Spt.)
16.30: Újfehértó SE–Füzesabony SC

Heves vármegyei I. osztály

17.00: Marshall-ASE–Gyöngyöshalász
17.00: Egerszalók–Neo24-Hevesi LSC
17.00: Energia SC Gyöngyös–Gyöngyösi AK
19.00: Lőrinci–Maklár

Heves vármegyei II. osztály

17.00: Petőfibánya–Jázmin út-Vámosgyörk
17.00: Tarnaörs Danyi SE–Apc
17.00: Bélkő SE-Bélapátfalva–Nagyréde
17.00: Tarnamente SSZE–Felsőtárkány (Kompolt)
17.00: Poroszló–Heréd LC-Realimmo Sport
17.00: Egerszólát–Zagyvaszántó
17.00: Hort–Atkár

Simple női Magyar Kupa: 

18.00: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC (Felsővárosi Spt.)

Felkészülési mérkőzés:

17.00: Besenyőtelek SC–Jászárokszállási VSE

 

