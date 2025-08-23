1 órája
Szombati fociprogram: kupameccsből három, bajnoki találkozóból 11 következik
A Mol Magyar Kupában már 16.30-kor kezdenek a csapatok, míg a Heves vármegyei I., illetve II. osztályban 17 órakor indul útjára a labda.
Rendeznek mérkőzést este hat órakor (Egerben) és hétkor (Lőrinciben) is.
Mol Magyar Kupa, 2. forduló:
16.30: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE (Népkert Spt.)
16.30: Újfehértó SE–Füzesabony SC
Mol Magyar Kupa: Sós betalálhat előző csapatának, Titkó egri ismerősöket fogadhat
Heves vármegyei I. osztály
17.00: Marshall-ASE–Gyöngyöshalász
17.00: Egerszalók–Neo24-Hevesi LSC
17.00: Energia SC Gyöngyös–Gyöngyösi AK
19.00: Lőrinci–Maklár
Az Egerszalók SE 22 éves védője kemény összecsapásra készül a Heves ellen
Heves vármegyei II. osztály
17.00: Petőfibánya–Jázmin út-Vámosgyörk
17.00: Tarnaörs Danyi SE–Apc
17.00: Bélkő SE-Bélapátfalva–Nagyréde
17.00: Tarnamente SSZE–Felsőtárkány (Kompolt)
17.00: Poroszló–Heréd LC-Realimmo Sport
17.00: Egerszólát–Zagyvaszántó
17.00: Hort–Atkár
Vitai Kristóf szerint az Egerszóláti SK-nak jól kellene muzsikálni
Simple női Magyar Kupa:
18.00: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC (Felsővárosi Spt.)
Eger SE: párját ritkítja, hogy 450 néző előtt játszottak NB II.-es női meccset
Felkészülési mérkőzés:
17.00: Besenyőtelek SC–Jászárokszállási VSE
4. Oláh Norbert-emléktorna: négy csapat mérkőzik egymással Besenyőtelken