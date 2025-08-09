37 perce
Szombati fociprogram: vármegyei kupanap 11 mérkőzéssel, plusz néhány edzőmeccs
Az 1. forduló jelent kihívást ma délután 22 csapat számára a 2025/26. évi Heves Vármegyei Kupa rajtján.
A szombati fociprogramot a Lőrinci VSC délelőtti felkészülési mérkőzése nyitja.
Heves Vármegyei Kupa, 1. forduló
17.30: Jázmin út-Vámosgyörk–Apci TE
17.30: Domoszló SK–Zagyvaszántó SE (Gyöngyös, Sport út)
17.30: Gyöngyöstarjáni RE–Nagyréde SC (Gyöngyössolymos)
17.30: Abasári SE–Tarnaörs Danyi SE
17.30: Noszvaj SE–Marshall-ASE (Eger, Felsővárosi Spt.)
17.30: Tarnamente SSZE–Energia SC Gyöngyös (Kompolt)
17.30: Poroszló SE–Heréd LC
17.30: Hort SK–Bélkő SE-Bélapátfalva
17.30: Atkár SE–Felsőtárkány SC
17.30: Petőfibányai SK–Besenyőtelek SC
17.30: Egerszóláti SK–Maklár SE
Heves Vármegyei Kupa: a Domoszló Gyöngyösön, a Tarján Solymoson, a Noszvaj Egerben lesz házigazda
Felkészülési mérkőzések
10.30: Lőrinci VSC–Szent István SE
17.00: Markaz FC–Gyöngyöspatai SE
