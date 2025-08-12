1 órája
Váraszói SE: 10 év alatt szerzett 9 éremmel lépett hátrébb Ország Zoltán edző
Ország Zoltán nem akármilyen dicsőséglistát felmutatva búcsúzott. A Váraszói SE edzőjének tíz évig tartott tréneri időszaka az egyesület eddigi legfényesebb korszakának számít.
A Váraszói SE Ország Zoltán irányításával 2 arany-, 4 ezüst-, és 3 bronzérmet szerzett a 2016 és 2025 közötti időszakban.
A 42 éves szakember 2015-től 2019-ig játékos-edzőként vezényelte a VSE gárdáját, utána pedig már csak a kispadról irányított az északhevesi legénységet.
Ország Zoltán most úgy döntött, hogy átadja az edzői posztot, ám továbbra is a VSE család tagja marad, csatlakozva a háttérben dolgozókhoz – közölte a Váraszói Sportegyesület Facebook oldala.
A staféta Keszte Márton kezébe került, a 29 éves futballista így előlépett játékos-edzővé, ahogy azt elődje tette hat évvel ezelőtt.
A váraszóiak Ivády Olivér, Lázár Patrik, Porteleki János (mindhárom Pétervására SE) és Fehér Patrik (Egri Sportcentrum SE) személyében négy labdarúgót igazoltak nyáron. Távozott az egylettől Barkóczi Renátó, Barkóczi Erik és Barkóczi Patrik, a trió tagjai visszatértek Istenmezejére.
A 2024/25-ös bajnoki évet a Heves vármegyei III. osztály 3. helyén zárt Váraszói SE az új idényt idegenben kezdi. A szezonyitót augusztus 16-án, szombaton 17.30-tól rendezik az RFC-Átány otthonában.