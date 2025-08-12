Váraszói SE: 10 év alatt szerzett 9 éremmel lépett hátrébb Ország Zoltán edző

A Váraszói SE Ország Zoltán irányításával 2 arany-, 4 ezüst-, és 3 bronzérmet szerzett a 2016 és 2025 közötti időszakban.

Semmi kétség: Ország Zoltán a Váraszói SE edzőlegendájává emelkedett

A 42 éves szakember 2015-től 2019-ig játékos-edzőként vezényelte a VSE gárdáját, utána pedig már csak a kispadról irányított az északhevesi legénységet.

A Váraszói SE mérlege az elmúlt tíz év alatt Ország Zoltán vezénylésével

Ország Zoltán most úgy döntött, hogy átadja az edzői posztot, ám továbbra is a VSE család tagja marad, csatlakozva a háttérben dolgozókhoz – közölte a Váraszói Sportegyesület Facebook oldala.

Ország Zoltán (elöl, feketében) hátrébb lépett

A staféta Keszte Márton kezébe került, a 29 éves futballista így előlépett játékos-edzővé, ahogy azt elődje tette hat évvel ezelőtt.