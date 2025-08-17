1 órája
Vasárnapi fociprogram: a Füzesabony 11 órától játszik; Hevesen rajtol a Besenyő; bemutatkozik a Loki
Az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna a mai napra is kínál programot Egerben. NB III.-as csapataink közül a füzesabonyiak Nyíregyházán matinéznak.
Az FC Hatvan a DEAC ellen lesz házigazda, míg a Eger SE Tiszaújvárosban szerepel. A Heves vármegyei I. osztályban hevesi vendég lesz a Besenyőtelek, ezzel egyidőben öt meccset rendeznek a III. osztályban.
NB III. Északkeleti csoport:
11.00: Nyíregyháza Sp. II.–Füzesabony SC
17.30: Tiszaújváros–Eger SE
17.30: FC Hatvan–DEAC
Heves vármegyei I. osztály:
17.30: Neo24-Hevesi LSC–Besenyőtelek
Heves vármegyei III. osztály
17.30: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Visonta
17.30: Egerszólát II.–Gyöngyöstarján
17.30: Markaz–Maklár II.
17.30: Tarnaszentmiklós–Istenmezeje
17.30: Pétervására–Adács
1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna
10.00: Eger, Felsővárosi Sporttelep