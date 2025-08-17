Vasárnapi fociprogram: a Füzesabony 11 órától játszik; Hevesen rajtol a Besenyő; bemutatkozik a Loki

Az FC Hatvan a DEAC ellen lesz házigazda, míg a Eger SE Tiszaújvárosban szerepel. A Heves vármegyei I. osztályban hevesi vendég lesz a Besenyőtelek, ezzel egyidőben öt meccset rendeznek a III. osztályban.

A Füzesabony SC csapata Nyíregyházán 11órakor lép pályára

Forrás: Szántó György/Heol.hu

NB III. Északkeleti csoport:

11.00: Nyíregyháza Sp. II.–Füzesabony SC

17.30: Tiszaújváros–Eger SE

17.30: FC Hatvan–DEAC