Labdarúgás

39 perce

Vasárnapi fociprogram: a Füzesabony 11 órától játszik; Hevesen rajtol a Besenyő; bemutatkozik a Loki

Az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna a mai napra is kínál programot Egerben. NB III.-as csapataink közül a füzesabonyiak Nyíregyházán matinéznak.

Bódi Csaba

Az FC Hatvan a DEAC ellen lesz házigazda, míg a Eger SE Tiszaújvárosban szerepel. A Heves vármegyei I. osztályban hevesi vendég lesz a Besenyőtelek, ezzel egyidőben öt meccset rendeznek a III. osztályban.

A Füzesabony SC csapata Nyíregyházán 11órakor lép pályára
Forrás: Szántó György/Heol.hu

NB III. Északkeleti csoport:

11.00: Nyíregyháza Sp. II.–Füzesabony SC
17.30: Tiszaújváros–Eger SE
17.30: FC Hatvan–DEAC

Heves vármegyei I. osztály:

17.30: Neo24-Hevesi LSC–Besenyőtelek

Heves vármegyei III. osztály

17.30: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Visonta
17.30: Egerszólát II.–Gyöngyöstarján
17.30: Markaz–Maklár II.
17.30: Tarnaszentmiklós–Istenmezeje
17.30: Pétervására–Adács

1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna

10.00: Eger, Felsővárosi Sporttelep

 

