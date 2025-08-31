augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás

26 perce

Vasárnapi fociprogram: a Füzesabony SC 11 órakor kezd, hét meccs a vármegyei III. osztályban

A DVSC II. vendégeként matiné program vár a Füzesabony SC csapatára. Az FC Hatvanban és az Eger SE este fét hattól játszik.

Bódi Csaba

A Heves vármegyei III. osztályban hét találkozóra kerül sor azonos időpontban.

NB III. Északkeleti csoport

11.00: DVSC II.–Füzesabony SC
17.30: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE
17.30: Cigánd–Eger SE

Heves vármegyei III. osztály

17.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Maklár II.
17.00: Egerszólát II.–Gyöngyöspata
17.00: Markaz–Istenmezeje
17.00: Noszvaj–Adács (Eger, Felsővárosi Spt.)
17.00: Tarnaszentmiklós–Váraszó
17.00: Pétervására–Recsk KJTK
17.00: Visonta–Gyöngyöstarján

 

