Labdarúgás
26 perce
Vasárnapi fociprogram: a Füzesabony SC 11 órakor kezd, hét meccs a vármegyei III. osztályban
A DVSC II. vendégeként matiné program vár a Füzesabony SC csapatára. Az FC Hatvanban és az Eger SE este fét hattól játszik.
A Heves vármegyei III. osztályban hét találkozóra kerül sor azonos időpontban.
NB III. Északkeleti csoport
11.00: DVSC II.–Füzesabony SC
17.30: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE
17.30: Cigánd–Eger SE
Heves vármegyei III. osztály
17.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Maklár II.
17.00: Egerszólát II.–Gyöngyöspata
17.00: Markaz–Istenmezeje
17.00: Noszvaj–Adács (Eger, Felsővárosi Spt.)
17.00: Tarnaszentmiklós–Váraszó
17.00: Pétervására–Recsk KJTK
17.00: Visonta–Gyöngyöstarján
