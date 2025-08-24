augusztus 24., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Vasárnapi fociprogram: kupázik az Eger SE, szomszédolás Domoszlón, nyolc meccs a III. osztályban

Sajóbábonyi vendégként, 16 órai kezdéssel lép pályára a Magyar Kupában az Eger SE NB III.-as csapata, a vármegyei mérkőzések pedig egy órával később indulnak.

Bódi Csaba

A Heves vármegyei III. osztály mind a nyolc találkozóját vasárnap rendezik.

A kupamérkőzéstől eltekintve a bajnoki meccsek délután öt órakor kezdődnek
Mol Magyar Kupa, 2. forduló:

16.00: Sajóbábony VSE–Eger SE

Heves vármegyei II. osztály:

17.00: Domoszló–Abasár

Heves vármegyei III. oztály:

17.00: RFC-Átány–Recsk KJTK
17.00: Váraszó–Pétervására
17.00: Adács–Tarnaszentmiklós
17.00: Istenmezeje–Noszvaj
17.00: Markaz–Gyöngyöspata
17.00: Maklár II.–Egerszólát II.
17.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Gyöngyöstarján
17.00: Visonta–Tiszai SC Kisköre

 

