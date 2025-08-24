Labdarúgás
1 órája
Vasárnapi fociprogram: kupázik az Eger SE, szomszédolás Domoszlón, nyolc meccs a III. osztályban
Sajóbábonyi vendégként, 16 órai kezdéssel lép pályára a Magyar Kupában az Eger SE NB III.-as csapata, a vármegyei mérkőzések pedig egy órával később indulnak.
A Heves vármegyei III. osztály mind a nyolc találkozóját vasárnap rendezik.
Mol Magyar Kupa, 2. forduló:
16.00: Sajóbábony VSE–Eger SE
Heves vármegyei II. osztály:
17.00: Domoszló–Abasár
Heves vármegyei III. oztály:
17.00: RFC-Átány–Recsk KJTK
17.00: Váraszó–Pétervására
17.00: Adács–Tarnaszentmiklós
17.00: Istenmezeje–Noszvaj
17.00: Markaz–Gyöngyöspata
17.00: Maklár II.–Egerszólát II.
17.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Gyöngyöstarján
17.00: Visonta–Tiszai SC Kisköre
