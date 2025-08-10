augusztus 10., vasárnap

Vasárnapi fociprogram: NB III.-as vármegyei párharc; tesztmeccsek

Legyen szó bajnoki vagy gyakorló mérkőzésekről, a nagy hőség miatt ma (is) ivószünetekkel taglalt találkozók várnak a szűkebb hazánkbeli csapatokra.

Bódi Csaba

Az NB III.-ban az egriek vármegyei vetélytársként a füzesabonyiakat fogadják, a hatvaniak pedig Gödöllőre utaznak. 

A füzesabonyi Berki Péter (elöl) korábbi csapata ellen vezetheti a labdát Egerben
Egerszóláton  váraszóiak, Hatvanban pedig a jászfényszaruiak lépnek pályára a bajnoki hangolás jegyében.

NB III. Északkeleti csoport

17.30: Eger SE–Füzesabony SC (Szentmarjay stadion)
17.30: Gödöllői SK–FC Hatvan

Felkészülési mérkőzések:

17.00: Egerszóláti SK II.–Váraszói SE
18.00: Lokomotív SE–OKTAT60 Kft.–Jászfényszaru VSE

 

 

