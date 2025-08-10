Labdarúgás
44 perce
Vasárnapi fociprogram: NB III.-as vármegyei párharc; tesztmeccsek
Legyen szó bajnoki vagy gyakorló mérkőzésekről, a nagy hőség miatt ma (is) ivószünetekkel taglalt találkozók várnak a szűkebb hazánkbeli csapatokra.
Az NB III.-ban az egriek vármegyei vetélytársként a füzesabonyiakat fogadják, a hatvaniak pedig Gödöllőre utaznak.
Egerszóláton váraszóiak, Hatvanban pedig a jászfényszaruiak lépnek pályára a bajnoki hangolás jegyében.
NB III. Északkeleti csoport
17.30: Eger SE–Füzesabony SC (Szentmarjay stadion)
17.30: Gödöllői SK–FC Hatvan
Felkészülési mérkőzések:
17.00: Egerszóláti SK II.–Váraszói SE
18.00: Lokomotív SE–OKTAT60 Kft.–Jászfényszaru VSE
