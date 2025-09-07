A mezőny második felében a szilvásváradiak a négyesfogathajtó Eb-n

A németországi Lähdenben rendezik a négyesfogathajtó Európa-bajnokságot. A pénteki díjhajtásban a tarnaszentmiklósi Juhász Péter a 31. helyen zárt 59,37-es ponteredménnyel, míg a legjobb magyar, ifj. Dobrovitz József a 16. eredményt érte el. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad által támogatott Váczi István 24., ifj. Galbács Ferenc 29. lett. A mezőny első felében szerepelt Papp János és Dobrovitz József, akik ifj. Dorbovitz-cal együtt a csapatnak is tagjai.

Juhász Péter a 32. helyen áll összetettben a négyesfogathajtó Európa-bajnokságon

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A szombati maratonhajtáson idősebb és ifjabb Dobrovitz szerepeltek a legjobban a magyarok közül, Váczi István a 31. helyen futott be 151,61 hibaponttal, Juhász Péter a 32-en, 152,29-cel, ifj. Galbács Ferenc a 36. pozícióban zárta a versenyszámot.

A vasárnapi akadályhajtás előtt ifj. Dobrovitz áll a legelőkelőbb helyen, a magyar küldöttségből, a 14., édesapja a 18., Papp János pedig a 25. Az egyéni indulók közül Váczi István a 30., Juhász Péter a 32, ifj. Galbács Ferenc pedig a 34. helyen áll. Az utolsó szám vasárnap 13:30-kor kezdődik.