1 órája
A Szilvásvárad SE és a Nyerőmű-Korzó Étterem öt gólt szerzett a nyitányon
Elkezdődött a 2025/26. évi Egri Felnőtt Kispályás Bajnokság. A 10 csapatos mezőny nyolc tagja lépett hétfőn pályára a Kemping Sporttelepen.
A Felnémet VKB gárdája gólt sem kapva, négy találattal múlta felül a Surreal Touch alakulatát.
A Szilvásvárad SE és Nyerőmű-Korzó Étterem öt-öt lőtt góllal kezdett, míg az Önkéntesek csapata kétgólos sikert aratott.
Az 1. forduló eredményei
Önkéntesek–Dr. Zebra 3–1
Szilvásvárad SE–Win-Build 5–2
Nyerőmű-Korzó Étterem–Nerazzurri Cards Hungary 5–2
Surreal Touch–Felnémet VKB 0–4
Alibi Akadémia–Borsos-Botos: későbbre halasztották
A heti további program
Öregfiúk bajnokság
Szeptember 10., szerda
18.00: BSB–Egerszalók
19.00: Dr. Nagy Józsi Barátai–Aquakond FC
20.00: Kovács Péter Barátai–Torpedó
Szeptember 11., csütörtök
19.00: Egri Fém–Ostoros Old Boys
Szeptember 12., péntek
18.00: Bogács Gyógyfürdő–Grassi Pincészet
19.00: Harmadik Félidő–Haverock FC