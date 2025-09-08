szeptember 8., hétfő

Kispályás foci

A Szilvásvárad SE és a Nyerőmű-Korzó Étterem öt gólt szerzett a nyitányon

Elkezdődött a 2025/26. évi Egri Felnőtt Kispályás Bajnokság. A 10 csapatos mezőny nyolc tagja lépett hétfőn pályára a Kemping Sporttelepen.

Bódi Csaba

A Felnémet VKB gárdája gólt sem kapva, négy találattal múlta felül a Surreal Touch alakulatát.

A Szilvásvárad SE csapata
A Szilvásvárad SE csapata 
Forrás:  Beküldött fotó

A Szilvásvárad SE és Nyerőmű-Korzó Étterem öt-öt lőtt góllal kezdett, míg az Önkéntesek csapata kétgólos sikert aratott.

Az 1. forduló eredményei

Önkéntesek–Dr. Zebra 3–1
Szilvásvárad SE–Win-Build 5–2
Nyerőmű-Korzó Étterem–Nerazzurri Cards Hungary 5–2
Surreal Touch–Felnémet VKB 0–4
Alibi Akadémia–Borsos-Botos: későbbre halasztották

Az Önkéntesek együttese
Forrás:  Beküldött fotó

A heti további program

Öregfiúk bajnokság

Szeptember 10., szerda 
18.00: BSB–Egerszalók
19.00: Dr. Nagy Józsi Barátai–Aquakond FC 
20.00: Kovács Péter Barátai–Torpedó

Szeptember 11., csütörtök 
19.00: Egri Fém–Ostoros Old Boys

Szeptember 12., péntek 
18.00: Bogács Gyógyfürdő–Grassi Pincészet
19.00: Harmadik Félidő–Haverock FC


 

 

