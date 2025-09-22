Aranyra váltottak a hevesi atléta gyermekek

Az A-Plast Ikarus BSE Kertvárosi Atlétika színeiben és Heves város képviseletében szereplő sportolók szép sikerek részesei lehettek.

Vass Panna, Tóth Zara és Nagy Csaba

Forrás: Hevesi Atlétika

Tóth Zara és Nagy Csaba az U12-es, míg Vass Panna az U10-es korosztályban szerepelt. Mindhárman váltófutó csapatok tagjaként szerepeltek, nem is akárhogyan. A 8x50 méteres és a 8x50 méteres gátfutó együttes is aranyérmet szerzett – szerepel a Hevesi Atlétika közösségi oldalon.