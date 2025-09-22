1 órája
Aranyra váltottak a hevesi atléta gyermekek
A hevesiek három fiatalja volt érdekelt a Kölyökből Atléta Program Országos Fesztiválján.
Az A-Plast Ikarus BSE Kertvárosi Atlétika színeiben és Heves város képviseletében szereplő sportolók szép sikerek részesei lehettek.
Tóth Zara és Nagy Csaba az U12-es, míg Vass Panna az U10-es korosztályban szerepelt. Mindhárman váltófutó csapatok tagjaként szerepeltek, nem is akárhogyan. A 8x50 méteres és a 8x50 méteres gátfutó együttes is aranyérmet szerzett – szerepel a Hevesi Atlétika közösségi oldalon.
Ezen túlmenően a pontszámok összevetésekor kiderült, hogy az A-Plast Ikarus BSE Kertvárosi Atlétika U10-es csapata – egyetlen ponttal elmaradva az első helytől – ezüstérmes pozícióban végzett, míg az U12-es csapat az élen zárt. A versenyzők Kovács Gyula és Kovács Noel tanítványai.