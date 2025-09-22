szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

1 órája

Aranyra váltottak a hevesi atléta gyermekek

Címkék#u12#hevesi#A-Plast Ikarus BSE Kertvárosi Atlétika#Vass Panna

A hevesiek három fiatalja volt érdekelt a Kölyökből Atléta Program Országos Fesztiválján.

Bódi Csaba

Az A-Plast Ikarus BSE Kertvárosi Atlétika színeiben és Heves város képviseletében szereplő sportolók szép sikerek részesei lehettek.

Vass Panna, Tóth Zara és Nagy Csaba
Vass Panna, Tóth Zara és Nagy Csaba
Forrás: Hevesi Atlétika

Tóth Zara és Nagy Csaba az U12-es, míg Vass Panna az U10-es korosztályban szerepelt. Mindhárman váltófutó csapatok tagjaként szerepeltek, nem is akárhogyan. A 8x50 méteres és a 8x50 méteres gátfutó együttes is aranyérmet szerzett – szerepel a Hevesi Atlétika közösségi oldalon.

Ezen túlmenően a pontszámok összevetésekor kiderült, hogy az A-Plast Ikarus BSE Kertvárosi Atlétika U10-es csapata – egyetlen ponttal elmaradva az első helytől – ezüstérmes pozícióban végzett, míg az U12-es csapat az élen zárt. A versenyzők Kovács Gyula és Kovács Noel tanítványai.

Vasárnap következik
Forrás: Hevesi Atlétika

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu