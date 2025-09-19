szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Labdarúgás

2 órája

Átányban a pontszerzés is dicséretes lenne a Tarnaszentmiklóstól

Címkék#Tarnaszentmiklós SE#RFC-ÁTÁNY#ISTENMEZEJE SE 1926

Közeli ismerősök találkoznak Átányban a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 6. fordulójában.

Bódi Csaba

A hibátlan mérleggel listavezető RFC csapata ma délután a Tarnaszentmiklós SE ellen nyújthatja tovább öt meccsből álló győzelmi sorozatát. Észak-Hevesben a Váraszó–Egerszólát II. összecsapás emelkedik ki a vasárnap rendezendő párharcok közül.

Az átányiak eddigi nem találtak legyőzőre
Az átányiak eddig nem találtak legyőzőre 
Forrás:  Beküldött fotó

A Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 6. fordulója

Szombat 16.00:

RFC-Átány (1.)–Tarnaszentmiklós SE (8.)
Átány. V.: Göcző Zsolt (Horváth D., Bogdán P. R.).

Tiszai SC-Kisköre (14.)–Noszvaj SE (15.)
Kisköre. V.: Pásztory Krisztián (Ádám, Méhész).

A bajnokság állása
Forrás:  adatbank.mlsz.hu

Vasárnap 16.00:

Markaz FC (10.)–Recsk KJTK (7.)
Markaz. V.: Panyi Kristóf (Petz, Orovecz).

Pétervására SE (13.)–Visonta SC (9.)
Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep.. V.: Nagy Dávid (Fabók, Gyetvei E.).

Váraszói SE (4.)–Egerszóláti SK II. (6.)
Váraszó. V.: Harnos Csaba (Forgó, Motsidlovszky).

Adácsi DSE (12.)–Hatvani Lokomotív SE-OKTAT 60 (3.)
Adács. V.: Pásztory Krisztián (Gyetvai B., Kecskés).

Istenmezeje SE 1926 (2.)–Gyöngyöstarjáni RE (16.)
Istenmezeje. V.: Kárász Benjámin (Titz, Horváth D.).

Gyöngyöspatai SE (11.)–Maklári SE II. (5.)
Gyöngyöspata. V.: Lovasi János (Viktor, László).

 

 

