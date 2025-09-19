Átányban a pontszerzés is dicséretes lenne a Tarnaszentmiklóstól

A hibátlan mérleggel listavezető RFC csapata ma délután a Tarnaszentmiklós SE ellen nyújthatja tovább öt meccsből álló győzelmi sorozatát. Észak-Hevesben a Váraszó–Egerszólát II. összecsapás emelkedik ki a vasárnap rendezendő párharcok közül.

Az átányiak eddig nem találtak legyőzőre

Forrás: Beküldött fotó

A Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 6. fordulója

Szombat 16.00:

RFC-Átány (1.)–Tarnaszentmiklós SE (8.)

Átány. V.: Göcző Zsolt (Horváth D., Bogdán P. R.).

Tiszai SC-Kisköre (14.)–Noszvaj SE (15.)

Kisköre. V.: Pásztory Krisztián (Ádám, Méhész).

A bajnokság állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu

Vasárnap 16.00:

Markaz FC (10.)–Recsk KJTK (7.)

Markaz. V.: Panyi Kristóf (Petz, Orovecz).

Pétervására SE (13.)–Visonta SC (9.)

Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep.. V.: Nagy Dávid (Fabók, Gyetvei E.).