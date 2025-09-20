Labdarúgás
2 órája
Átányban Bari Bertalan, Kiskörén Antal Róbert triplája döntött
Öt-öt gól született a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 6. fordulójának szombati két mérkőzésén.
Átányban Bari Bertalan folytatta a gólgyártást a Tarnaszentmiklós ellen, míg Kiskörén Antal Róbert számított a nyerőembernek a noszvajiakkal szemben.
A Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 6. fordulójának mai összecsapásain:
RFC-Átány–Tarnaszentmiklós SE 4–1 (3–0)
Gól: Bari B. (14., 37., 74.), Suha D. (22.), ill. Csona L. B. (50.).
2025.09.19. 21:03
Átányban a pontszerzés is dicséretes lenne a Tarnaszentmiklóstól
Tiszai SC-Kisköre–Noszvaj SE 4–1 (1–0)
Gól: Atal R (45., 80., 81.), Bordács A. (59.), ill. Nagy D. (61.).
