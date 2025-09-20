Átányban Bari Bertalan, Kiskörén Antal Róbert triplája döntött

Átányban Bari Bertalan folytatta a gólgyártást a Tarnaszentmiklós ellen, míg Kiskörén Antal Róbert számított a nyerőembernek a noszvajiakkal szemben.

Kiskörén nem termett pont a noszvajiaknak

Forrás: Noszvaj SE

A Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 6. fordulójának mai összecsapásain:

RFC-Átány–Tarnaszentmiklós SE 4–1 (3–0)

Gól: Bari B. (14., 37., 74.), Suha D. (22.), ill. Csona L. B. (50.).