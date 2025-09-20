szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Átányban Bari Bertalan, Kiskörén Antal Róbert triplája döntött

Címkék#Tarnaszentmiklós SE#RFC-Átány#Tiszai SC#Bari Bertalan#Noszvaj SE#Antal Róbert

Öt-öt gól született a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 6. fordulójának szombati két mérkőzésén.

Bódi Csaba

Átányban Bari Bertalan folytatta a gólgyártást a Tarnaszentmiklós ellen, míg Kiskörén Antal Róbert számított a nyerőembernek a noszvajiakkal szemben.

Kiskörén nem termett pont a noszvajiaknak
Kiskörén nem termett pont a noszvajiaknak
Forrás: Noszvaj SE

A Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 6. fordulójának mai összecsapásain:

RFC-Átány–Tarnaszentmiklós SE 4–1 (3–0)
Gól: Bari B. (14., 37., 74.), Suha D. (22.), ill. Csona L. B. (50.).

Tiszai SC-Kisköre–Noszvaj SE 4–1 (1–0)
Gól: Atal R (45., 80., 81.), Bordács A. (59.), ill. Nagy D. (61.).

A bajnokság állása
Forrás:  adatbank.mlsz.hu

 

