Íjászat

53 perce

Atkári és ostorosi íjász-elsőség Chemnitzben

Címkék#íjász#3d#Chemnitz#Révész-Kiszela Kinga#Tóth Miklós#Ostorosi SE

Igazi kihívást jelentett az Archalleng 3D íjász verseny 3. fordulója a németországi Chemnitzben.

Bódi Csaba

A kétnapos megméretésen a magyar indulók 14 arany-, 5 ezüst-, és 1 bronzérmet szereztek.

A Chemnitzben szerepelt magyar csapat tagjai
A Chemnitzben szerepelt magyar csapat tagjai 
Forrás:  Beküldött fotó

Az első napon 15 kilométert és 40 célt kellett leküzdeni, míg másnap 10 km és 22 célállatból álló pálya várta a versenyzőket.

A megméretés lényegét az jelentette, hogy ne csak helyezett legyen valaki, hanem minősítő szint is szükséges volt az érmekhez

– mondta az atkáriak versenyzője, Tóth Miklós.

A Heves vármegyei íjászok eredményei

Atkári SE

Nisóczi Miklós Álmos: aranyérem
Tóth Miklós: ezüstérem

Ostorosi SE 

Révész-Kiszela Kinga: ezüstérem
Kerecsendi Léna: 1. helyezés
Révész Kira: 2. helyezés 

 

