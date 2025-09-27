Íjászat
Atkári és ostorosi íjász-elsőség Chemnitzben
Igazi kihívást jelentett az Archalleng 3D íjász verseny 3. fordulója a németországi Chemnitzben.
A kétnapos megméretésen a magyar indulók 14 arany-, 5 ezüst-, és 1 bronzérmet szereztek.
Az első napon 15 kilométert és 40 célt kellett leküzdeni, míg másnap 10 km és 22 célállatból álló pálya várta a versenyzőket.
A megméretés lényegét az jelentette, hogy ne csak helyezett legyen valaki, hanem minősítő szint is szükséges volt az érmekhez
– mondta az atkáriak versenyzője, Tóth Miklós.
A Heves vármegyei íjászok eredményei
Atkári SE
Nisóczi Miklós Álmos: aranyérem
Tóth Miklós: ezüstérem
Révész-Kiszela Kinga: ezüstérem
Kerecsendi Léna: 1. helyezés
Révész Kira: 2. helyezés
