47 perce
Az Aquakond FC 9, az Egerszalók 8 góllal rajtolt az egri öregfiúknál
Harminchárom találat született a 2025/2026. évi Egri Öregfiúk Kispályás Bajnokság 1. fordulójában.
Nyilas László 4, Rabi László pedig 3 gólt vállalt az Aquakond FC fölényes diadalából az Dr. Nagy Józsi Barátai elleni meccsen.
Az egerszalókiak részéről a négyszer eredményes Nagy Gábor Sándor járt elöl a góllövésben a BSB csapatával szembeni találkozón. Az Egri Fém–Ostoros Old Boys meccs egyetlen találata Korsós István nevéhez fűződik. A mérkőzés előtt Szabó Ferenc csapatvezető méltatta a 68 évesen visszavonult Valko Szerhij több évtizeden át tartott pályafutását.
Egri Kispályás Labdarúgó-bajnokság Öregfiúk osztályFotók: Lénárt Márton
A 1. forduló eredményei:
BSB–Egerszalók 1–8
Dr. Nagy Józsi Barátai–Aquakond FC 2–9
Kovács Péter Barátai–Torpedó 4–2
Egri Fém–Ostoros Old Boys 0–1
Bogács Gyógyfürdő–Grassi Pincészet 2–0
Harmadik Félidő–Haverock FC 3–1