Az Aquakond FC 9, az Egerszalók 8 góllal rajtolt az egri öregfiúknál

Nyilas László 4, Rabi László pedig 3 gólt vállalt az Aquakond FC fölényes diadalából az Dr. Nagy Józsi Barátai elleni meccsen.

Nagy Gábor Sándor (balról) négy gólt szerzett az egerszalókiak színeiben

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Az egerszalókiak részéről a négyszer eredményes Nagy Gábor Sándor járt elöl a góllövésben a BSB csapatával szembeni találkozón. Az Egri Fém–Ostoros Old Boys meccs egyetlen találata Korsós István nevéhez fűződik. A mérkőzés előtt Szabó Ferenc csapatvezető méltatta a 68 évesen visszavonult Valko Szerhij több évtizeden át tartott pályafutását.